Skoro će 10 godina od kada je usmrtio Talijane. Horvatinčić opet zatražio odgodu odlaska u zatvor

Iako se Tomislav Horvatinčić u Remetinec na izdržavanje kazne trebao javiti 1. srpnja, to se po svemu sudeći neće dogoditi. Jer je ponovo iz medicinskih razloga tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne i to ovaj put do kraja godine. Hoće li Horvatinčiću biti udovoljeno, znat će se idući tjedan kada će se o tome na zagrebačkom Županijskom sudu odlučivati. Ponovo.

Jer Horvatinčić je do sada tri puta tražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne na koju je pravomoćno osuđen krajem 2019. Odgode je dobio u ožujku i listopadu lani, kada mu je odlazak u zatvor odgođen na šest mjeseci te u ožujku ove godine kada mu je odlazak u zatvor odgođen na tri mjeseca. Razlog tim odgodama je njegovo teško zdravstveno stanje zbog kojeg je početkom godine operiran u Beču. Nakon toga mu je određena rehabilitacija, za koju je vještačenjem ustanovljeno da se ne može provesti u zatvorskom sustavu. Ta rehabilitacija još nije gotova pa Horvatinčić ponovo traži odgodu odlaska na izdržavanje kazne i to do kraja godine, zahtjevu je priložio i medicinsku dokumentaciju.

Kako je teško zdravstveno stanje osuđenika, a koje se ne može sanirati unutar zatvorskog sustava, zakonski razlog za odgodu odlaska na izdržavanje kazne, pogotovo ako se radi o kroničnoj i neizlječivoj bolesti, Horvatinčić i država bi se oko njegovog odlaska u zatvor mogli navlačiti još godinama. U međuvremenu, u kolovozu će se napuniti 10 godina od kada je Horvatinčić u šibenskom akvatoriju skrivio pomorsku ne sreću u kojoj je usmrtio talijanski bračni par. Zbog toga mu se tri puta sudilo. Dvije presude, prva kojom je bio osuđen na uvjetnu kaznu i druga u kojoj je bio oslobođen su ukinute. Na trećem je suđenju osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora no iako je ta presuda pravomoćna već više od godinu i pol dana, on još nije otišao na izdržavanje kazne.