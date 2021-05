Skinuo masku, provocirao zaštitara pa izbačen iz trgovine pa se vratio s ručnom bombom

Za prisilu prema zaštitaru te nedozvoljeno držanje oružja prijavljen je 37-godišnjak koji je 14. svibnja u jednu trgovinu u Zagrebu došao s - ručnom bombom. Kako je priopćila zagrebačka policija, sve je počelo, kada je 37-godišnjak 14. svibnja oko 17.30 došao u trgovački centar na okretištu tramvaja na Črnomercu.

U policiji kažu da se 37-godišnjak kraće zadržao na na odjelu svježih proizvoda, nakon čega je ničim izazvan, skinuo zaštitnu masku. Svojim ponašanjem je, kažu u policiji, izazvao negativnu pozornost kupaca koje je pri tome ugrožavao jer se nije pridržavao epidemioloških mjera. Zaštitar ga je upozorio na takvo ponašanje, a na ta upozorenja se 37-godišnjak oglušio. Verbalno je napao zaštitara , pokušavajući pri tome, tvrdi policija, izazvati i fizički sukob. Ujedno, zaštitara je vrijeđao i prijetio mu da će ga ozlijediti te ga je zaštitar udaljio iz trgovine i o događaju obavijestio policiju.

No 37-godišnjak se ubrzo vratio u trgovinu te je došao do zaštitara kojemu je ponovno zaprijetio. Pri tome je držao ruku ispod jakne, a kada ga je zaštitar fizički svladao, odnosno spustio na pod te spriječio u daljnjoj namjeri da ga napadne, uočio je i ručnu bombu koju je 37-godišnjak imao kod sebe. Zaštitar je 37-godišnjaka zadržao do dolaska policije, koja ga je uhitila.