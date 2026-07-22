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Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Lijek je odobren, ali država koja svoju djecu štiti ne čeka da postanu medijski slučajevi

22.07.2026. u 15:09

HZZO je ovom odlukom pokazao da zna prepoznati medicinsku potrebu i to treba priznati. No ova priča trebala bi biti i povod za širu raspravu

U moru grozomornih, crnokronikaških vijesti, kakve se po portalima roje osobito u ovo doba godine, stiže i jedna uistinu lijepa, a riječ je o odluci Povjerenstva za lijekove HZZO-a koja podržava stavljanje givinostata na listu lijekova za djecu oboljelu od Duchenneove mišićne distrofije. Riječ je o 60 dječaka – 60 dragocjenih života koji bi, ako terapija ne stigne na vrijeme, mogli trajno izgubiti sposobnost samostalnog hoda i završiti u invalidskim kolicima. Ova je institucija uvažila i apel roditelja da se djecu stavi ispred administracije pa je ovaj proces išao po hitnom postupku i nedvojbeno je da treba pozdraviti odluku koja može usporiti napredovanje jedne od najtežih rijetkih bolesti i djeci kupiti ono što je najvrednije – vrijeme. Ali jednako tako nameće se pitanje: zašto je do toga moralo, na ovaj način, uopće doći? Zašto su roditelji morali mjesecima voditi javnu kampanju? Zašto su morali moliti, objašnjavati, davati intervjue, organizirati peticije i tražiti podršku nogometnih zvijezda da bi sustav učinio ono zbog čega postoji? Zašto su Luka Modrić i Dominik Livaković postali gotovo jednako važni saveznici kao liječnici i stručnjaci?

Ključne riječi
terapija lijek djeca rijetke bolesti povjerenstvo za lijekove Duchenneova mišićna distrofija HZZO

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