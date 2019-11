Skandal u bazi u Zadru platilo devet pilota, časnika i vojnika

Jedan od najvećih skandala u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, teška povreda vojne stege i samovolja pilota helikoptera iz 93. zrakoplovne baze HRZ-a u Zadru koji su poveli na let prerušenog civila, inače poznatog policiji zbog sumnji u krijumčarenje oružja, rezultirao je masovnim smjenama i suspenzijama nižih i viših časnika HRZ-a.

Zapovjedna odgovornost

Nakon suspenzije trojice pilota afera je imala i u javnosti teške posljedice za vjerodostojnost HV-a, tako da su i ministar obrane Damir Krstičević i predsjednica RH, vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar-Kitarović odmah nakon objave afere zatražili i “zapovjednu odgovornost”. Na konferenciji za novinare, organiziranoj u prostorima 91. Zrakoplovne baze na zagrebačkom plesu, načelnik Glavnog stožera OSRH general Mirko Šundov otkrio je da je sankcijama obuhvaćeno čak 9 vojnih osoba – uz tri pilota, “stradao” je i šef HRZ-a, brigadni general Mate Mikić, potom zapovjednik baze u Zadru, brigadir Mario Pleša. Zanimljivo je da je Pleša preuzeo zapovjedno mjesto u Zemuniku prije tek nekoliko mjeseci, po povratku s godišnjeg doškolovanja na učilištu američkih zračnih snaga u Alabami. Također, s dužnosti su smijenjeni niže rangirani u zapovjednom lancu, zapovjednik eskadrile helikoptera, zapovjednik letačkog voda te obnašatelj dužnosti zapovjednika voda pukovnije Vojne policije.

Suspendiran je i vojnik Vojne policije koji je bio na ulazu u bazu, pokraj kojega je u bazu ušao prerušeni civil. Na Mikićevo mjesto preraspoređen je brigadni general Michael Križanec, a novim zapovjednikom 93. krila (baze u Zadru) imenovan je brigadir Željko Ninić. Dosta zanimljivo rješenje, Križanec je bio zamjenik Mikiću, ali je “helikopteraš”. U HRZ-u ga vode kao ambicioznog i iskusnog pilota doškolovanog u SAD-u u Alabami, a sudjelovao je i u obuci afganistanskih pilota, preživio i pad helikoptera. Brigadir Ninić također je poznati pilot borbenih zrakoplova, smatraju ga hrvatskim “Top Gunom”, zadnji je put bio javna “zvijezda” nakon leta na izraelskom F-16 Baraku. On, kao pilot aviona, završava, dakle u Zadru, kao šef “helikopterašima”!

General Šundov, kojega je zatekla neugodna dužnost, a pred umirovljenjem je, novinarima je kazao da je uvjeren kako će afera rezultirati poukama i lekcijama. No otkrio je kako su nedavno s vježbe u Austriji u RH povučena trojica hrvatskih vojnika zbog “problema s alkoholom”. – Mi smo vojnici 24 sata – napominje. Upitan je li razmišljao da i on da ostavku, po zapovjednoj odgovornosti, Šundov je odgovorio kako je odgovornost za aferu “u Krilu”, u bazi u Zadru, a “ne u cijelom HV-u”. Šundov kaže da on pilote “razumije kao čovjek, ali kao vojnik zna da nemaju opravdanja”.

Manipulacija streljivom

Ponovio je, međutim, kako helikopteri HRZ-a nisu bili uključeni u šverc i prijevoz oružja, premda je u bazi bilo “manipulacije streljivom namijenjenim vježbanju”. O rezultatima istraga o pilotima i povezanosti s civilima u vojnom vrhu nisu željeli detaljnije jer je to predmet MUP-a. Nakon što je spomenuto koje su zadaće i događaji pred pilotima HRZ-a, novinari su primijetili kako nitko ne spominje nabavu borbene eskadrile. Viceadmiral Robert Hranj, koji je supredsjedatelj Vladina povjerenstva izjavio je kako dovršavaju predselekcijski postupak i izbor zemalja kojima će biti odaslan zahtjev za ponudu. Nakon toga tim državama bit će ostavljeno pet mjeseci za odgovor. Na čuđenje novinara zašto toliko vremena budući da ponuditelji već sada znaju što će ponuditi, Hranj je kazao da su ti postupci zamršeni, a tekstovi ponuda zahtjevni.

Na upit je li riječ o nagađanjima kako naši odgađaju postupak jer se nadaju da će stići neka razumna ponuda za avione iz SAD-a, Hranj nije želio špekulirati. Bez odgovora je ostala i računica da, ako se odgovori za ponude budu čekali do idućeg ljeta pa ih onda Povjerenstvo analizira još nekoliko mjeseci, odluka ne bi mogla biti donesena sve do parlamentarnih izbora na jesen. A teško da će tada ovoj Vladi biti prioritet potpisivanje ugovora o nabavi eskadrile.