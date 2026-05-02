Napetosti rastu: EU zamrznuo sredstva zbog pravosuđa u Srbiji

Srbija ne očekuje blokadu europskih fondova, već nastavak redovne procjene reformskih rezultata, izjavio je u subotu srbijanski ministar eurointegracija Nemanja Starović, dan i pol nakon poruke iz EU-a da je Bruxelles obustavio isplate sredstava iz Plana rasta namijenjenih Srbiji.

Povjerenica EU-a za proširenje Marta Kos izjavila je u četvrtak navečer na konferenciji u Švicarskoj da je Unija obustavila isplate sredstava iz Plana rasta namijenjene Srbiji, optužujući Beograd da umjesto napretka u pogledu pravosudnih reformi ide u suprotnom smjeru setom zakona na koje je primjedbe Beogradu uputila i Venecijanska komisija. "Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta jer je došlo do nazadovanja u području pravosuđa”, izjavila je Kos na konferenciji organiziranoj u povodu 50. Dana Europe na švicarskom Sveučilištu u Fribourgu.

Dodala je da "dok se to ne ispravi, oni (Srbija) neće moći koristiti europsku financijsku potporu”. Na paket pravosudnih zakona, kojima je koalicija predvođena vladajućom Srpskom naprednom strankom, preusmjerila više ovlasti predsjednicima sudova nad sucima i jednako tako preuredila neovisnost tužitelja, napose za organizirani kriminal, sa zabrinutošću se reagiralo unutar EU-a i Vijeća Europe.

Venecijanska komisija je poslije posjeta Srbiji uputila primjedbe i preporuke koje Beograd mora primjeniti kani li ostati na putu za Uniju dok službeno tvrdi da je članstvo u eurobloku "strateško opredjeljenje" zemlje, ali to ne pokazuje, osobito u reformama pravosuđa,u pogledu vladavine prava, uspostave demokratskih standarada i slobode medija.

Srbijanski ministar eurointegracija ustvrdio je u subotu u programu javnog servisa (RTS) da su "različita tumačenja u javnosti posljedica nepotpunih informacija" i da je "službeno tumačenje" Bruxellesa drukčije od pojedinih izjava. "Europska komisija veoma jasno kaže da nema govora ni o kakvom zamrzavanju ili blokiranju financijskih sredstava... već da postoji kontinuirana procjena ispunjenosti kriterija za isplatu sredstava", rekao je Starović RTS-u.

Navodeći da je sada na dnevnom redu zahtjev Srbije za isplatu druge tranše novca iz Plana rasta, upućen u srpnju prošle godine, Starović uvjerava da je sad "u tijeku procjena rezultata" i da Europska komisija očekuje da službeni Beograd u potpunosti primjeni preporuke Venecijanske komisije vezane za set spornih pravosudnih zakona.

On tvrdi da će Srbija "u potpunosti " te preporuke ispuniti. "Intenzivno radimo na tome, formirana je radna skupina i tijekom svibnja će biti u potpunosti primenjene sve preporuke Venecijanske komisije",rekao je Starović. Najavio je da će o preporukama Venecijanske komisije Skupština Srbije "raspravljati u drugoj polovini svibnja".