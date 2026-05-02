To što nam je produktivnost niža nego u EU, ne znači da su loši radnici, možda je loš menadžment

Može li ili ne može u Hrvatskoj prosječna neto plaća biti 2200 eura, tema je koja se proteklih tjedana pojavila u javnom prostoru. Sasvim očekivano, za sindikate je odgovor potvrdan, a, opet sasvim očekivano, za poslodavce je odgovor na to pitanje niječan. Tko je u pravu, ako je itko? I koliko ta rasprava uopće ima smisla? – Obje strane imaju tendenciju pretjerivanja do te mjere da ih u vezi s nekim pitanjima postane teško shvaćati ozbiljno. Poslodavci u zadnje vrijeme imaju tendenciju vrlo prozirno maskirati čisto lobiranje u tobože nekakve neutralne ekonomske zakonitosti, te irelevantne pokazatelje tretirati kao relevantne i obrnuto, uz ignoriranje bilo kakve kritike struke. S druge strane imate sindikate koji formuliraju zahtjeve kao da smo u socijalizmu. Generalno govoreći, javnost bi profitirala kada bi poslodavci manje pokušavali iskrivljavati stvarnost, a sindikati više prihvatili stvarnost u kojoj se nalazimo – smatra Marko Družić, izvanredni profesor na Katedri ekonomske teorije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.