Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAŠTO NE RASTU PRIMANJA

To što nam je produktivnost niža nego u EU, ne znači da su loši radnici, možda je loš menadžment

Autor
Danijel Prerad
02.05.2026.
u 13:25

Za osiguranje kvalitete tržišnog natjecanja zadužena je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), za koju jedva da je itko čuo, a od primarne je važnosti za dugoročan razvoj i zdravlje gospodarstva

Može li ili ne može u Hrvatskoj prosječna neto plaća biti 2200 eura, tema je koja se proteklih tjedana pojavila u javnom prostoru. Sasvim očekivano, za sindikate je odgovor potvrdan, a, opet sasvim očekivano, za poslodavce je odgovor na to pitanje niječan. Tko je u pravu, ako je itko? I koliko ta rasprava uopće ima smisla? – Obje strane imaju tendenciju pretjerivanja do te mjere da ih u vezi s nekim pitanjima postane teško shvaćati ozbiljno. Poslodavci u zadnje vrijeme imaju tendenciju vrlo prozirno maskirati čisto lobiranje u tobože nekakve neutralne ekonomske zakonitosti, te irelevantne pokazatelje tretirati kao relevantne i obrnuto, uz ignoriranje bilo kakve kritike struke. S druge strane imate sindikate koji formuliraju zahtjeve kao da smo u socijalizmu. Generalno govoreći, javnost bi profitirala kada bi poslodavci manje pokušavali iskrivljavati stvarnost, a sindikati više prihvatili stvarnost u kojoj se nalazimo – smatra Marko Družić, izvanredni profesor na Katedri ekonomske teorije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ključne riječi
plaće

Komentara 1

Pogledaj Sve
HI
Hrvat iz Prigorja
14:01 02.05.2026.

Zašto nam je produkrivnost niža? Jer nam je još u glavi sacijalizam, i ima socijalstiča uzrečnica "ne možeš me tak malo platiri, kak je mogu malo delati",i još "nebum je za gazdu delal"... ima ih još

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!