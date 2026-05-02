'Pluća mora'

Ovaj grad na jadranskoj obali muku muči s meduzama: 'Zaglavljeni smo...'

Duborvnik: S jugom i ciklonalnim vremenom uz nanose smeća stigla je i najezda meduza
Grgo Jelavic/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
02.05.2026.
u 16:31

Ovo nije prvi put da se sličan problem pojavljuje u Tršćanskom zaljevu, no ovogodišnja situacija dosegnula je kritične razmjere

Masovna pojava meduza u Tršćanskom zaljevu pretvorila se u pravu gospodarsku katastrofu za lokalne ribare. Ono što je nekad bila sezonska pojava, zbog klimatskih promjena i toplijih mora sve češće prerasta u prave invazije koje onemogućuju ribolov i nanose teške štete cijelom sektoru. Prema izvješću lokalnog portala Trieste Prima, u Furlaniji-Julijskoj krajini trenutno dominira vrsta Rhizostoma pulmo, poznata i pod imenom "pluća mora". Riječ je o jednoj od najvećih meduza Sredozemnog mora. Iako nije među najopasnijim za ljude, njezin kontakt uzrokuje iritaciju kože, a u velikim količinama potpuno onemogućuje ribolov.

Ribari iz Trsta već dva tjedna ne mogu izaći na more. Mreže se ih pune, oštećuju se i postaju neupotrebljive, a ulov je praktički nemoguć. "Zaglavljeni smo već dva tjedna. Ne možemo izaći na more jer smo okruženi milijardama meduza",
kaže Diego Sugan, jedan od pogođenih ribara.

Nakon kratkotrajnog povlačenja, meduze su se vratile u još većem broju. "Nestale su na otprilike tjedan dana, ali sada su se eksponencijalno povećale", dodao je Sugan. Invazija se proširila od Pirana do Punte Sdobbe, stvarajući prirodnu barijeru koja sprječava izlazak brodova.

Ovo nije prvi put da se sličan problem pojavljuje u Tršćanskom zaljevu, no ovogodišnja situacija dosegnula je kritične razmjere. Ribari ističu da je šteta "nemjerljiva", Slični problemi zabilježeni su i u drugim dijelovima Italije – na Rivijeri Romagnoli, Sardiniji i u Pugliji. Znanstvenici kao glavne uzroke navode porast temperature mora, smanjenje prirodnih predatora meduza te povećanu količinu hranjivih tvari u moru. Lokalni ribari nadaju se da će se situacija stabilizirati tijekom sljedećih nekoliko tjedana kako bi mogli nastaviti s aktivnostima, javljaju talijanski mediji

