POČETAK KAMPANJE

Poznato tko ide u utrku za gradonačelnicu Nove Gradiške ispred DP-a

Zagreb: Ivan Penava i Stipo Mlinarić dolaze na sastanak parlamentarne većine
02.05.2026.
u 13:54

"U fokusu njezina programa su konkretne i svakodnevne stvari, pošteno i transparentno upravljanje gradom, rasterećenje obrtnika i poduzetnika, veća briga za umirovljenike, bolja prometna rješenja te više sadržaja za djecu i mlade", ističu iz DP-a.

Kandidatkinja Domovinskog pokreta za gradonačelnicu Nove Gradiške, Ivana Žulj Terzić danas je na konferenciji za medije i službeno objavila početak svoje predizborne kampanje, nakon što je njezina kandidatura potvrđena od strane Državnog izbornog povjerenstva.

Tom prilikom, javljaju iz DP-a, zahvalila je svim sugrađanima koji su joj dali potporu svojim potpisima,  istaknuvši kako taj prvi korak za nju predstavlja i veliku odgovornost prema ljudima koji žele promjenu u svom gradu. Govoreći o razlozima kandidature, naglasila je kako Nova Gradiška može i mora bolje te da je vrijeme za drugačiji način upravljanja, bez pogodovanja, bez  zatvorenih krugova i bez politike koja služi samo nekolicini.

"U fokusu njezina programa su konkretne i svakodnevne stvari, pošteno i transparentno upravljanje gradom, rasterećenje obrtnika i poduzetnika, veća briga za umirovljenike, bolja prometna rješenja te više sadržaja za djecu i mlade", ističu iz DP-a. Posebno je istaknula, kažu, potrebu za jačim  demografskim mjerama, kao i stvaranjem uvjeta da mladi ostanu u gradu, ali i da se oni koji su otišli imaju gdje i zašto vratiti. Naglasila je i kako želi uvesti drugačiji stil vođenja grada,  temeljen na radu, odgovornosti i rezultatima, ističući da dolazi iz sporta i poduzetništva, a ne iz političkih struktura.

Posebno je istaknula da želi napokon stati na kraj dosadašnjim lošim  politikama koje su dovele do toga da se USKOK i DORH moraju baviti Novom Gradiškom.  Jedan od važnih ciljeva njezine kandidature je i snažnije povezivanje Nove Gradiške s  državnom razinom, kako bi grad dobio podršku i pozornost koju zaslužuje.

Konferenciji su nazočili predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog  sabora Ivan Penava, glavni tajnik stranke Mladen Barać te predstavnik Domovinskog pokreta  Brodsko-posavske županije Nikola Barišić, koji su dali podršku kandidatkinji. Ivan Penava istaknuo je: „Kroz naše kandidate nudimo jednu novu priču, poštenu, poduzetnu i energičnu priču sa potrebnom poniznošću prema svakome tko doprinosi i sa čvrstom odlučnošću da grad učini još boljim i daleko uspješnim nego što je to sada. Sve to na pošten način i kroz  vlastiti rad i primjer.“ Domovinski pokret ističe kako u Ivani Žulj Terzić vidi osobu koja razumije svoj grad i ljude  u njemu te koja može zastupati njihove interese na jasan i vjerodostojan način. Na kraju, upućen je poziv građanima da na izborima podrže politiku rada, odgovornosti i  otvorenog upravljanja, s ciljem stvaranja bolje i pravednije Nove Gradiške.
Izbori Ivana Žulj Terzić Nova Gradiška Domovinski pokret

