Poznato tko ide u utrku za gradonačelnicu Nove Gradiške ispred DP-a

Kandidatkinja Domovinskog pokreta za gradonačelnicu Nove Gradiške, Ivana Žulj Terzić danas je na konferenciji za medije i službeno objavila početak svoje predizborne kampanje, nakon što je njezina kandidatura potvrđena od strane Državnog izbornog povjerenstva.

Tom prilikom, javljaju iz DP-a, zahvalila je svim sugrađanima koji su joj dali potporu svojim potpisima, istaknuvši kako taj prvi korak za nju predstavlja i veliku odgovornost prema ljudima koji žele promjenu u svom gradu. Govoreći o razlozima kandidature, naglasila je kako Nova Gradiška može i mora bolje te da je vrijeme za drugačiji način upravljanja, bez pogodovanja, bez zatvorenih krugova i bez politike koja služi samo nekolicini.

"U fokusu njezina programa su konkretne i svakodnevne stvari, pošteno i transparentno upravljanje gradom, rasterećenje obrtnika i poduzetnika, veća briga za umirovljenike, bolja prometna rješenja te više sadržaja za djecu i mlade", ističu iz DP-a. Posebno je istaknula, kažu, potrebu za jačim demografskim mjerama, kao i stvaranjem uvjeta da mladi ostanu u gradu, ali i da se oni koji su otišli imaju gdje i zašto vratiti. Naglasila je i kako želi uvesti drugačiji stil vođenja grada, temeljen na radu, odgovornosti i rezultatima, ističući da dolazi iz sporta i poduzetništva, a ne iz političkih struktura.

Posebno je istaknula da želi napokon stati na kraj dosadašnjim lošim politikama koje su dovele do toga da se USKOK i DORH moraju baviti Novom Gradiškom. Jedan od važnih ciljeva njezine kandidature je i snažnije povezivanje Nove Gradiške s državnom razinom, kako bi grad dobio podršku i pozornost koju zaslužuje.

Konferenciji su nazočili predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava, glavni tajnik stranke Mladen Barać te predstavnik Domovinskog pokreta Brodsko-posavske županije Nikola Barišić, koji su dali podršku kandidatkinji. Ivan Penava istaknuo je: „Kroz naše kandidate nudimo jednu novu priču, poštenu, poduzetnu i energičnu priču sa potrebnom poniznošću prema svakome tko doprinosi i sa čvrstom odlučnošću da grad učini još boljim i daleko uspješnim nego što je to sada. Sve to na pošten način i kroz vlastiti rad i primjer.“ Domovinski pokret ističe kako u Ivani Žulj Terzić vidi osobu koja razumije svoj grad i ljude u njemu te koja može zastupati njihove interese na jasan i vjerodostojan način. Na kraju, upućen je poziv građanima da na izborima podrže politiku rada, odgovornosti i otvorenog upravljanja, s ciljem stvaranja bolje i pravednije Nove Gradiške.