VIDEO Mladi ročnici oduševljeni: 'Ovo ću pamtiti cijeli život'

Ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju sudjelovali su u uvježbavanju transporta helikopterom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na tri vojne lokacije – u vojarni u Kninu, na vojnom poligonu kod Slunja i u vojarni u Požegi, javljaju iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske

Obuka ročnika, kažu, značajno je obogaćena potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva čijim je helikopterima Mi-171Sh provedeno prebacivanje dijela snaga na izdvojene lokacije. Upravo taj element obuke ročnici su prepoznali kao jedinstveno iskustvo. Ročnik Ivan Bekavac rekao je da je tako da je vrlo zadovoljan obukom. Kao najzanimljiviji dio izdvojio je taktičke radnje i vojnu obuku na terenu, gdje, naglasio je, sva teorija u praksi dolazi do izražaja. Posebno je istaknuo doživljaj leta. – Osjećaj letenja u helikopteru je izvanredan, jedno unikatno iskustvo i bilo je fantastično – rekao je Bekavac. Budućim ročnicima poručio je: "Nema straha, nema brige, bit će sve super".

Ročnik Marijan Budimir osvrnuo se, pak, na cjelokupnu obuku. – Što se tiče temeljnog vojnog osposobljavanja i ukupne obuke, jako sam zadovoljan, mislim da sam dao sve od sebe. Svi uvjeti u vojarni su izvanredni, što se tiče i hrane i higijene i znanja naših instruktora koji to prenose na nas – rekao je Budimir.

Let helikopterom opisao je kao ispunjenje životne želje. – Osjećaj tog leta je stvarno izvanredan, to mi je bila velika želja prije vojske, cijeli moj život. Sad se to ostvarilo i stvarno sam zadovoljan, predivno je iskustvo i mislim da ću to pamtiti cijeli život – istaknuo je.

Kao najzanimljiviji dio obuke izdvojio je gađanje iz automatske puške VHS-1 i hrvatskog samokresa HS2000. – Moja poruka budućim naraštajima ročnika je da se oni koji idu na obuku toga ne trebaju bojati – naglasio je Budimir i dodao kako je razgovarao s dečkima koji su došli ovdje te da svi imaju pozitivna iskustva.

– Zadovoljan sam u potpunosti sa svim segmentima obuke kao i ove vježbe – kazao je ročnik Tomislav Denoble nakon odrađenog uvježbavanja transporta helikopterom i dodao: "Na kraju temeljne vojne obuke izdvojio bih taktiku kao najzanimljiviji segment, kretanje i funkcioniranje kao skupina. To me najviše dojmilo".

Sljedećim naraštajima ročnika poručio je da ne trebaju imati strah te da samo trebaju slušati i raditi što im se kaže. U kulminaciji obuke, kroz taktičko 36-satno uvježbavanje, ročnici na temeljnom vojnom osposobljavanju imali su priliku sintetizirati i praktično primijeniti naučene taktike, tehnike i postupke streljačke specijalnosti u sastavu tima – desetine u terenskim uvjetima.