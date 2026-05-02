Surova stvarnost: U domovima 1000 djece, nedostaje udomitelja, posvojenja su spora

– Za plesnu točku pripremali smo se oko tri tjedna. Dobili smo veliki pljesak i jako smo zadovoljni – govori 12-godišnja Magdalena iz slavonskobrodske Kuće sretnih ciglica, ne skrivajući ponos nakon nastupa na susretima djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. U ples se, kaže, zaljubila uz prijateljicu, a podrška koju dobiva daje joj snagu i sigurnost. No iza te vedre slike krije se šira i ozbiljnija priča – ona o djeci koja ne odrastaju u vlastitim obiteljima. Oko tisuću djece u Hrvatskoj smješteno je u domovima i drugim oblicima institucionalne skrbi, dok ih je oko 1900 u udomiteljskim obiteljima. To znači da više od trećine djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i dalje odrasta u institucijama. Stručni standardi, međutim, jasno poručuju – u takvim bi uvjetima trebalo biti najviše 20 posto djece. Razlika između stvarnosti i ciljeva otvara pitanje napreduje li proces deinstitucionalizacije dovoljno brzo.