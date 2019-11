MORH je osramoćen, a pilot i kopilot sada rade ‘za stolom’

Zadarska policija podnijela je šest kaznenih prijava zbog afere krijumčarenja oružja u koju su uključeni i piloti iz vojne baze u Zemuniku.

Zapovjednik baze brigadir Mario Pleša kaže da još ne znaju sve detalje o tome kako je civilna osoba ušla u bazu, ali će nakon što zaprimi izvješće Vojne policije oformiti povjerenstvo koje će utvrditi činjenice i odgovornost. Sve osobe upletene u događaj sankcionirane su, pilot i kopilot helikoptera sada rade “za stolom”. Osim tri vojna pilota, a navodno je riječ o Ivanu Krizmanu, Zdenku Košutiću i Domagoju Nekiću, policija istražuje i bivšeg dogradonačelnika Zadra Ivicu Vlakića, još jednog Zadranina i jednog Zagrepčanina te naposljetku i Mišela Pavlovića, osobu za koju nam naš policijski izvor tvrdi da je otprije poznata policiji. Baš su ovog posljednjeg navodno prevozila trojica pilota u zračnoj bazi u Zemuniku kada je navodno bio u helikopteru kao prerušeni pilot.

Prerušen u pilota

– Sve se događalo prije više mjeseci, kada je osoba za koju sumnjamo da je prerušena u pilota navodno kupila oko deset tisuća komada streljiva za više pušaka i pištolja u Splitu. Tada je taj krijumčar oružja prodao streljivo trojici pilota, bivšem dogradonačelniku, jednom Zadraninu i jednom Zagrepčaninu. Dio tog streljiva pronašli smo u njihovim kućama nakon pretrage. Ustanovljeno je da je prije dosta vremena to streljivo otuđeno iz neke od vojarni u Hrvatskoj. Ne mogu vam potvrditi jesu li dvojica ili trojica pilota prevozila tu osobu, no sada istražujemo i prijavu da su vozili i još jednu od osoba koje smo kazneno prijavili. Dakle, imamo informaciju da su piloti nezakonito prevozili barem dvije, a ne jednu osobu – rekao nam je policijski izvor dodajući kako je poveznica svima bavljenje streljaštvom i da se pretpostavlja da su streljivo kupovali upravo zbog toga.

U petak će u Zadru uz ministra Krstičevića biti i vrhovna zapovjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Zasad još nije potvrđena informacija da se na tom skandaloznom letu nije prevozilo oružje, nego da je bila riječ o tzv. prijateljskoj vožnji helikoptera.

Premda se sada ministar Krstičević uime cijelog HV-a ispričava svima zbog skandala i izjavljuje da se HV treba obračunati s takvim ljudima te da je riječ o “izdvojenim slučajevima”, to više nije dovoljno. Nije, naime, riječ o izdvojenim slučajevima jer takvih i sličnih slučajeva vezanih uz HRZ bilo je nekoliko u zadnjih pet godina. Godinama se sudilo jednom bojniku i ravnatelju Odjela za remont iz sustava te jednom posredniku zbog remonta MiG-ova u Ukrajini, vrijednog oko 140 milijuna kuna. Oni su bili optuženi za mito, a rezultat svega je da od 12 borbenih zrakoplova sada lete tri, najviše četiri. Prije četiri godine pao je i MiG-21 kojemu su istekli svi resursi, a pilot kojemu se to dogodilo već je prije, leteći na drugom aparatu, imao izvanredan događaj, no ipak je uspio sletjeti na zadarski aerodrom. Mimo svih propisa i običaja, taj isti pilot sjeo je potom u drugi avion i poletio prema Zagrebu premda to nije smio nakon šoka od prisilnog slijetanja.

Nedisciplina i slabost vrha

Nadalje, prije četiri i pol godine dogodio se jedan od najgorih i najsramnijih događaja u povijesti HRZ-a – cijela prva postava legendarnih Krila Oluje, a riječ je bila o šestorici najboljih pilota instruktora koje je HRZ imao, napustila je iznenada HRZ i prešla u Katar, na basnoslovne plaće.

Piloti su s Katarcima pregovarali mjesecima, a nitko u sustavu vojske nije to znao niti alarmirao načelnika Glavnog stožera ili ministra, u to vrijeme Antu Kotromanovića. Koji je pokušao zaustaviti transfer, no nije uspio jer je katarski emir dao financijske ponude koje piloti nisu mogli odbiti.

Svejedno, svi su vidjeli da je zakazao sustav, konkretno Vojno sigurnosno-obavještajna agencija, a događaj je narušio nacionalnu sigurnost jer je HRZ preko noći izgubio najbolje instruktore leta. Prije godinu dana otkriven je skandal da su neki od pilota HRZ-a nakon vježbe poduzeli i let helikopterom za svoju zabavu pa krenuli u lov na vepra. Otkrili su se sami, objavom videa na društvenim mrežama. Ni sada, godinu dana poslije, ne može se u MORH-u doznati jesu li, i kako, procesuirani i stegovno kažnjeni ti nebeski lovci na veprove.

Ne trebaju se, stoga, u MORH-u i Glavnom stožeru OSRH praviti da problem ne postoji te se tješiti da je riječ o izdvojenim slučajevima. Svim spomenutim događajima zajedničko je to da su rezultat nediscipline i/ili slabosti vrha HRZ-a, VSOA-e i šire. Ne bude li sankcija, jasno je da će se takva nedisciplina ponavljati. Sada će se, vjerojatno, opet dogoditi da se u vojnom vrhu zgražaju, a sankcije će se dogoditi “nebeskim lovcima veprova” i “vozačima lokalnih probisvjeta”.

Iz stručnih krugova već stižu upozorenja da se ovaj put sramota ne može svesti tek na neobjašnjivo ponašanje nekoliko pilota, nego je sustav zakazao te ugrozio i sigurnost zadarske baze, koja želi steći NATO-ove licencije, a u njoj borave i američki instruktori.

Pilot Ivan Selek – Dokaže li se da su se moji kolege piloti družili s ljudima za koje se priča da su iz kriminalnog miljea, to je strašno. Ako se i dogode neke sankcije za propuste ili nevojničko ponašanje, stradaju manje ribe premda riba smrdi od glave – kaže pilot-veteran Ivan Selak. Smetaju mu kolege koji govore da se ne treba od miša raditi slona. – Problem i jest što se stalno “od slona radi miš” pa se skandali nižu. Nedisciplina u zrakoplovstvu rezultira pogibijom pilota, a ako to izbjegnu, onda trebaju dobiti po ušima. U suprotnom, skandali će se množiti – kaže Selak.

