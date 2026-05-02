VARLJIVO PROLJEĆE

FOTO Pogledajte nove prognostičke karte, bit će svega: Stiže i nova promjena vremena

Foto: Istramet
Maša Ilotić Šuvalić
02.05.2026.
u 07:00

U nedjelju prema prognozi DHMZ-a bit će sunčano, na kopnu ponegdje uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U ponedjeljak postupan porast naoblake, ponajprije na sjevernom Jadranu gdje već u noći na utorak mjestimice može pasti malo kiše ili pokoji pljusak

Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka, osobito na istoku. Vjetar većinom slab. Na moru umjerena bura, sredinom dana u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na otvorenom moru i jak. Jutro svježe, osobito u Gorskoj Hrvatskoj gdje je moguć slab mraz. Najniža temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 12 °C. Najviša dnevna od 18 do 23 °C.

Nakon vrlo hladnog početka svibnja, idući dani donose postupno zatopljenje, međutim jutra će i dalje biti svježa, naročito za vikend. Dnevne temperature zraka ponovno će postupno porasti do 25 °C, međutim s jačanjem južine početkom idućeg tjedna nam stižu oblaci. Idući tjedan prema svemu sudeći donosi nam vjetrovitije i oblačnije vrijeme uz mjesitmičnu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom, naročito u gorskom području. Bit će relativno toplo, a osjetnije će porasti jutarnje temperature, piše Istramet.

U nedjelju prema prognozi DHMZ-a bit će sunčano, na kopnu ponegdje uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U ponedjeljak postupan porast naoblake, ponajprije na sjevernom Jadranu gdje već u noći na utorak mjestimice može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, a u utorak tijekom dana i drugdje, uglavnom na Jadranu. Na kopnu od ponedjeljka slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, od ponedjeljka jugo, u utorak moguće i jako. Jutra sve toplija, a danju na kopnu iznadprosječno toplo.

Wall Street Journal objavio veliki hvalospjev Hrvatskoj: 'O njima nitko nije razmišljao, a jedini na kontinentu to mogu'

proljeće kiša vremenska prognoza vrijeme

