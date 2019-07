Skakač sa Šibenskog mosta na intezivnoj: Zadobio ozljede opasne po život

Skok 33-godišnjeg muškarca sa Šibenskog mosta ostavio jer bez riječi mnoge jer se s visine od 40-ak metara tek rijetki usude skočiti i sa zaštitnim "priuzama", a kamolli bez ikakve zaštite.

Utvrdilo se da je doista skočio, nije bila riječ o pokušaju samoubojstva, nego o avanturizmu. Prema navodima sa šibenskog područja, dvojac je došao na Šibenski most s jednog partyja. Jedan od njih dvojice sve snimao mobitelom, no drugi navode i da ga je pokušao odgovoriti od skoka. Iako je uspio sam doplivati do obale, ispostavilo se da nije nije prošao bez posljedica.

Zadobio je teške, pa čak i po život opasne ozljede, potvrdio je za Šibenski.hr dr. Ivo Blaće, šef šibenske kirurgije.

- Riječ je o slomljenoj zdjelici, zbog koje je smješten na Jedinici intenzivnog liječenja. Ako sve bude u redu, i ne bude nikakvih komplikacija, koje se kod ovakvih padova s velike visine ne mogu isključiti, tek tada bi ga mogli prevesti na daljnje liječenje na traumatologiju u Zagreb, gdje mu je, prema prvim informacijama i prebivalište – kazao je dr. Ivo Blaće.

Podsjetimo, na društvenim mrežama pojavio se i videozapis nesvakidašnjeg skoka.