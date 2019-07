VIDEO Pojavila se snimka avanturističkog skoka sa Šibenskog mosta: 'Mislim da se polomio'

Nešto iza 9 sati jučer muškarac je skočio sa Šibenskog mosta i utvrdilo se da je doista skočio, nije se bacio. Nije bilo riječ o pokušaju suicida, nego o avanturizmu. Policija ga je pronašla i prevezen je šibensku bolnicu te je izvan životne opasnosti. Na društvenim mrežama se pojavio video jučerašnjeg skoka.

- Bila su tu dva momka, a kako sam shvatio iz njihovog razgovora, ovaj jedan je išao pokazati prijatelju da može skočiti s mosta pa je drugi sve snimao mobitelom. Dok je skakao okrenuo se u zraku i pao na prsa, umjesto na noge, tako da mislim da se polomio – ispričali su jučer svjedoci događaja za Šibenik.in.

Podsjećamo, skok s 40 metara visine u srijedu ujutro, prenijevši ove informacije, potvrdila nam je glasnogovornica šibenske policije Marica Kosor. Po dolasku policije pronađen je na mostu i 33-godišnjak s kojim je policija obavila razgovor, a istraga slučaja je u tijeku.

Prema navodima sa šibenskog područja, dvojac je došao na Šibenski most s jednog partyja. Lokalni mediji izvještavaju da je jedan od njih dvojice sve snimao mobitelom, no drugi navode i da ga je pokušao odgovoriti od skoka. Muškarac, za kojeg policija ne navodi odakle je i koje je dobi, sam je navodno doplivao do obale. Ipak se ozlijedio nakon što se tijekom skoka prevrnuo u zraku. O kakvim je ozljedama riječ, još nije poznato, ali kako neslužbeno doznaje Šibenik.in, muškarac je slomio zdjelicu.