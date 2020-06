‘Sjever Hrvatske je u odnosu na druge regije zapostavljen’

Nezavisni Matija Posavec, drugi je na listi Restart koalicije u 3. izbornoj jedinici.

HDZ govori da je Vlada uložila silne milijarde kuna u sjever Hrvatske, a vi govorite da je sjever zapostavljen...

Sjever Hrvatske u odnosu na druge regije i jest zapostavljen. Gradi se na sjeveru, to je točno, no riječ je o projektima iz fondova EU koje su vrijedni djelatnici u općinama, gradovima i županijama osmislili, kandidirali, proveli postupak raznih nabava i temeljem kvalitetne ideje znali povući novac. Možemo govoriti o tome da je Vlada dala priliku da se može više povlačiti europski novac, no to je ionako posljedica članstva u EU. Odnos Vlade prema sjeveru Hrvatske ili Međimurju se vidi u tome da nije pokrenut projekt gradnje brze pruge Kotoriba - Čakovec - Varaždin - Zagreb, gradnja brze ceste Čakovec - Varaždin ili obilaznice u Murskom Središću i Prelogu, o čemu govorimo godinama. Drugdje se to brže radi.

Andrej Plenković je neki dan bio u Međimurju i polagao kamen temeljac za zgradu Srednje škole Čakovec. Mislite li da je umjesto toga trebao biti u samoizolaciji?

O tome je li premijer trebao biti u samoizolaciji ili ne odlučuju epidemiolozi. U političkom smislu, problem je u dvostrukim kriterijima. Morala bi vrijediti ista pravila za sve. I za pekara i za premijera. Ne smije biti razlike kad su u pitanju pravila ponašanja u tako teškoj situaciji i ugrozi zdravlja ljudi.

Podsjetit ću da je Međimurska županija s najmanjom incidencijom broja oboljelih od COVID-19 u Hrvatskoj, samo osam, najdulje smo bili bez novooboljelih i prošlo je čak 68 dana između dvije novooboljele osobe. Unatoč tome, naši građani koji rade u inozemstvu mjesecima nisu mogli u Hrvatsku svojim obiteljima, većina građana nije smjela iz svojih općina bez propusnica, zdravstveni sustav bio je pod posebnim režimom, u jednom je trenutku 1600 ljudi bilo u samoizolaciji, kontrolirala se i sankcionirala mjera kršenja samoizolacije. U tom smislu građani su s pravom osjećali nepravdu i nejednakost.

Dugo ste vagali s kime ćete na izbore. Izabrali ste Restart koaliciju. Zašto?

Zato što sam na toj listi bio 2015. i 2016. godine. Stranke koje pripadaju toj koaliciji davale su mi podršku u Županijskoj skupštini i prihvatile uvjete decentralizacije i ulogu Međimurja kao regije u bilo kojem budućem teritorijalnom ustroju.

Kako gledate na dosadašnji tijek kampanje?

Ideološka pitanja ponovno su u prvom planu. Čvrsto sam odlučio da ću u kampanji govoriti o vrijednostima hrvatskog sjevera, o produktivnosti naših ljudi, efikasnosti javne uprave, korištenju fondova EU, ali i upozoravati na trendove koji nisu bili dobri u shvaćanju naših potreba. Moji stavovi o politici i odgovornosti proizlaze iz moje životne filozofije i pogleda na politiku i političare, stavove za koje sam živio i živim kao župan, ali i mladi čovjek i roditelj koji želi ostati u Hrvatskoj.

Želim zemlju u kojoj građani osjećaju da ih politika i političari, ali i svi javni službenici cijene i uvažavaju. Za takvu se zemlju vrijedi boriti. Moja je želja da zajedno gradimo drukčiju politiku. Bolju politiku kojom će se baviti ljudi neopterećeni prošlim događajima i pogreškama, koji su spremni boriti se za prave demokratske vrijednosti, za otvorenost i tolerantnost. Takvu politiku razvijaju sposobni ljudi koji su se dokazali u svojim radnim i životnim sredinama, neopterećeni bilo kakvim okovima iz sadašnjosti ili prošlosti.

Što ako budete izabrani u Hrvatski sabor?

Funkcije župana i saborskog zastupnika su nespojive. Koju ćete izabrati? Uvjeren sam da će se rezultatom koji ću postići na izborima glas Međimurja i hrvatskog sjevera mnogo bolje čuti nego što se čuo dosad.