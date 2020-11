Bulj: Nosale su se torbe novaca da bi se pljačkalo; Jelkovac: Bulj je svojim aluzijama povrijedio Bačića

Hrvatski sabor ovaj tjedan raspravlja zakone za peti krug porezne reforme, a danas se izjašnjava o amandmanima na rebalans državnoga proračuna. Raspravlja se i Interpelacija Domovinskog pokreta o radu Vlade u vezi s projektom vjetroelektrane Krš-Pađene.

Klubovi oporbenih Mosta i SDP-a i njihovi zastupnici na rebalans su podnijeli 13 amandmana, a financijski je najteži amandman Mosta koji predlaže da se osigura 100 milijuna kuna kao dodatak na plaće svim zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima koji zbrinjavaju COVID-19 pacijente, a da se za taj iznos smanje rashodi Ministarstva kulture i medija.

Na početku zasjedanja, Miro Bulj zatražio je 10-minutnu stanku i rekao: "Tražim stanku od 10 minuta da još jednom ukažemo na ono štete koje je ministar Ćorić napravio i zabio čavao u lijes energetske neovisnosti. On je na Krš-Pađene pokazao kako se ne poštiva procedura i interesi Republike Hrvatske. Naši stručnjaci u ministarstvu nisu dozvolili pljačkanje hrvatskog naroda kroz takozvane obnovljive izvore. Ministar Ćorić je to samoinicijativno napravio i omogućio pljačku ljudi na tim područjima. U tome mu je pomogao partner SDSS, HNS Vrdoljak koji je predlagatelj. Sve je to način donošenja odluka gdje je bio ministar jedan uvaženi u klubu kod šefa Janafa. Ne možemo sve prebaciti na ministra Ćorića, gdje je odgovornost Andreja Plenkovića. Most nije odgovarao kao partner jer nije dozvoljavao pljačku", rekao je Bulj nakon čega je zastupnicima podijeljeno nekoliko opomena.

Josip Borić zatražio je povredu poslovnika te rekao: "Kolega Bulj ponovno sve vrijeđa, navodi teške riječi. Što se tiče uvjerljivosti, podsjetit ću ga da su nas na isti ovaj način uvjeravali da će arbitraža između Ine, Mola i RH završiti na takav način. Znamo kako je to završilo, Most je srušio svoju Vladu". Nakon te je izjave Borić dobio opomenu, kao i Nikola Grmoja koji mu je odgovorio.

"Predsjednik HDZ-a više nije Karamarko, Plenković je tvrdio da ne treba izaći iz arbitraže. Promijenila se garnitura, promijenite ploču", rekao je Grmoja Boriću.

"Kolega Borić uzastopno krši poslovnik vrijeđajući saborske zastupnike, a on, čija je politika zagovarala da Ina preuzme malu tvrtku Mol, da je preuzme i izgubi upravljačka prava premda Mol nije većinski vlasnik. Nosale su se torbe novaca da bi se pljačkalo", rekao je Bulj i, također, dobio opomenu.

Iako je Jandroković pozvao da ne povrjeđuju poslovnik, isto je napravila Marija Jelkovac pridruživši se raspravi.

"Svojim je aluzijama povrijedio Bačića. Povrijedio je i ministra, a zaboravlja da je njihov ministar tražio da se uplati 5 milijuna kuna za osnivanje etične banke", rekla je na što je Grmoja ponovno reagira.

"Iznijela je optužbe koje je iznio jedan osumnjičenik u ovoj aferi, Bašić, kojem je HDZ dao zeleno svjetlo za ovaj projekt o čovjeku koji više nije član Mosta, ali je sigurno pošteno obavljao svoju funkciju ministra. Ovo je skandalozno", rekao je i dobio drugu opomenu.