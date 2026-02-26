Šokantno otkriće na nebu: Kineski dron 23 puta sve je prevario? Cure detalji neobične operacije

Kineski veliki vojni dron proveo je najmanje 23 leta iznad Južnog kineskog mora od kolovoza 2025., emitirajući lažne signale kako bi se prikazao kao potpuno druga letjelica, otkriva analiza podataka praćenja leta koju je pregledao Reuters. Ova taktika predstavlja značajan korak naprijed u kineskim operacijama i mogla bi poslužiti kao probni teren za buduće scenarije sukoba, posebno one usmjerene na Tajvan.

Dron, identificiran kao bespilotna letjelica dugog dometa Wing Loong 2 (poznata i kao GJ-2), koristio je pozivni znak YILO4200, koji analitičari obavještajnih izvora povezuju upravo s tim modelom kineske proizvodnje. Umjesto vlastitog identiteta, odašiljao je kodove koji pripadaju nepovezanim zrakoplovima. Najčešće se na platformi Flightradar24 pojavljivao kao teretni Iljušin Il-62 bjeloruske tvrtke Rada Airlines, ali i kao britanski borbeni Eurofighter Typhoon RAF-a, sjevernokorejski putnički zrakoplov, luksuzni Gulfstream ili drugi civilni i vojni tipovi. U nekim slučajevima dolazilo je do jasnog preklapanja. Pravi bjeloruski Il-62 bio je u zraku istovremeno s kineskim dronom koji je oponašao njegov identitet, što isključuje slučajnost i ukazuje na namjernu obmanu. Stručnjaci objašnjavaju da je tehnički moguće reprogramirati transponder (ADS-B sustav) za emitiranje lažnog 24-bitnog ICAO koda, iako su takvi kodovi javno dostupni i regulirani Međunarodnom organizacijom civilnog zrakoplovstva (ICAO).

Letovi su polazili s međunarodne zračne luke Qionghai Boao na otoku Hainan, koja ima dvojnu civilno-vojnu namjenu. Putanje su se protezale istočno prema Filipinima u blizini spornih Paracelskih otoka, južno uz vijetnamsku obalu te kroz područja gustog pomorskog prometa i strateških podmorničkih zona. Dva leta posebno su privukla pažnju. Naime, početkom kolovoza dron je više puta mijenjao identitete tijekom istog leta (od RAF Typhoona do bjeloruskog teretnjaka), a u studenome se predstavljao kao Rada Il-62 dok je pravi bjeloruski zrakoplov letio iz Europe prema Teheranu.

Iako vojni radari i iskusni kontrolori leta teško da bi bili prevareni, analitičari upozoravaju da bi takva obmana u kriznim situacijama mogla stvoriti kaos, poremetiti cikluse ciljanja, zakomplicirati automatske sustave identifikacije ili usporiti donošenje odluka u brzim sukobima. Ovo se vidi kao dio šire kineske strategije usavršavanja elektroničkog ratovanja i digitalne obmane.

Posebno zabrinjava što su neke rute prolazile kroz vode južno od Hainana, blizu kineskih podmorničkih baza, te prema Bashi kanalu između Tajvana i Filipina, ključnoj točki za izlazak u Pacifik. Kada se putanje preklapaju s kartom Tajvana, vidljivo je da pokrivaju područja blizu Taipeija, južne obale otoka, te blizu američkih i japanskih baza na Okinawi i otočju Ryukyu.

Sigurnosni stručnjaci ocjenjuju da ovi letovi više nalikuju operativnoj probi nego rutinskoj patroli, pripremi za scenarije u kojima bi zbunjenost, obmana i brzo donošenje odluka bili presudni. Kinesko ministarstvo obrane nije odgovorilo na upite Reutersa.