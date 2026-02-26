Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RANO PROLJETNO VRIJEME

Grijemo se na visokih 19°C, za vikend još toplije: Evo kada nam stiže nagla promjena

Zadar: Subotnje prijepodne u gradu
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 11:48

Vikend donosi slične vremenske prilike, osobito u unutrašnjosti gdje će jutarnja magla biti česta pojava, dok će dani biti sunčani i postupno topliji

Danas, Hrvatsku je probudilo pretežno sunčano vrijeme, uz mjestimičnu maglu u unutrašnjosti i na istoku zemlje. Na Jadranu je jutros bilo nešto toplije, s temperaturama oko 10 °C, dok su unutrašnjost i istok bilježili vrijednosti oko nule. Vjetar je većinom slab, ali na istoku i sjeverozapadu puhao je umjeren jugoistočni i istočni, dok je na moru zabilježeno uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a mjestimično se pojavila bura uz obalu.

Najviša dnevna temperatura kretala se između 12 i 17 °C, dok je u Dalmaciji dosezala i do 19 °C. U središnjoj Hrvatskoj sunčano vrijeme povremeno je prekidala prolazna umjerena naoblaka, uz jutarnju maglu u kotlinama i uz rijeke, a jutarnji minimum zraka bio je od -1 do 1 °C. Na istoku zemlje najniža jutarnja temperatura bila je oko 0 °C, a dnevna se kretala od 11 do 15 °C. Na zapadu, uz mogućnost lokalne magle ujutro, sunce je prevladavalo, a temperature su se kretale između 13 i 18 °C, prognozira HRT

Foto: DHMZ

Dalmacija je doživjela još jednu toplu i sunčanu nedjelju, s jutarnjim temperaturama od 1 °C u unutrašnjosti do 10 °C na obali, a dnevne vrijednosti dosezale su 17–18 °C. Bura na krajnjem jugu povremeno je bila jaka u noći i ujutro, dok je ostatak Jadrana bilježio umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, zbog čega je more bilo malo do umjereno valovito.

Za sutra, petak, očekuje se nastavak stabilnog vremena. Sunce će prevladavati, a ujutro se magla može pojaviti u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre. Jutro će opet biti hladno na kopnu, dok će danju temperature biti razmjerno visoke za ovo doba godine. I na Jadranu se očekuje uglavnom sunčano, uz slab vjetar i povremenu nisku naoblaku na sjeveru.

Vikend donosi slične vremenske prilike, osobito u unutrašnjosti gdje će jutarnja magla biti česta pojava, dok će dani biti sunčani i postupno topliji. Na Jadranu će se povremeno pojavljivati umjerena naoblaka, a nedjelja bi mogla donijeti i lokalnu kišu. Temperature će i dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine, a vjetar uglavnom slab, što će omogućiti dosta sunčanih sati.

Početkom idućeg tjedna moguća je veća nestabilnost, posebno na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje su moguće lokalne oborine, prenosi N1. Sunce i neuobičajena toplina već polako bude prirodu, a osim vjesnika proljeća, procvjetalo je i drveće čiji pelud može izazvati alergije. Koncentracije peluda čempresa, johe i lijeske već su visoke, što osobito treba imati na umu osjetljivim osobama.
Ključne riječi
nevrijeme vrijeme kiša vremenska prognoza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!