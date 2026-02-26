Grijemo se na visokih 19°C, za vikend još toplije: Evo kada nam stiže nagla promjena

Danas, Hrvatsku je probudilo pretežno sunčano vrijeme, uz mjestimičnu maglu u unutrašnjosti i na istoku zemlje. Na Jadranu je jutros bilo nešto toplije, s temperaturama oko 10 °C, dok su unutrašnjost i istok bilježili vrijednosti oko nule. Vjetar je većinom slab, ali na istoku i sjeverozapadu puhao je umjeren jugoistočni i istočni, dok je na moru zabilježeno uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a mjestimično se pojavila bura uz obalu.

Najviša dnevna temperatura kretala se između 12 i 17 °C, dok je u Dalmaciji dosezala i do 19 °C. U središnjoj Hrvatskoj sunčano vrijeme povremeno je prekidala prolazna umjerena naoblaka, uz jutarnju maglu u kotlinama i uz rijeke, a jutarnji minimum zraka bio je od -1 do 1 °C. Na istoku zemlje najniža jutarnja temperatura bila je oko 0 °C, a dnevna se kretala od 11 do 15 °C. Na zapadu, uz mogućnost lokalne magle ujutro, sunce je prevladavalo, a temperature su se kretale između 13 i 18 °C, prognozira HRT.

Foto: DHMZ

Dalmacija je doživjela još jednu toplu i sunčanu nedjelju, s jutarnjim temperaturama od 1 °C u unutrašnjosti do 10 °C na obali, a dnevne vrijednosti dosezale su 17–18 °C. Bura na krajnjem jugu povremeno je bila jaka u noći i ujutro, dok je ostatak Jadrana bilježio umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, zbog čega je more bilo malo do umjereno valovito.

Za sutra, petak, očekuje se nastavak stabilnog vremena. Sunce će prevladavati, a ujutro se magla može pojaviti u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, osobito uz zapadnu obalu Istre. Jutro će opet biti hladno na kopnu, dok će danju temperature biti razmjerno visoke za ovo doba godine. I na Jadranu se očekuje uglavnom sunčano, uz slab vjetar i povremenu nisku naoblaku na sjeveru.

Vikend donosi slične vremenske prilike, osobito u unutrašnjosti gdje će jutarnja magla biti česta pojava, dok će dani biti sunčani i postupno topliji. Na Jadranu će se povremeno pojavljivati umjerena naoblaka, a nedjelja bi mogla donijeti i lokalnu kišu. Temperature će i dalje biti iznad prosjeka za ovo doba godine, a vjetar uglavnom slab, što će omogućiti dosta sunčanih sati.

Početkom idućeg tjedna moguća je veća nestabilnost, posebno na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje su moguće lokalne oborine, prenosi N1. Sunce i neuobičajena toplina već polako bude prirodu, a osim vjesnika proljeća, procvjetalo je i drveće čiji pelud može izazvati alergije. Koncentracije peluda čempresa, johe i lijeske već su visoke, što osobito treba imati na umu osjetljivim osobama.