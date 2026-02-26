Klijenti odabrali najbolju poslovnicu i bankaricu - priznanja otišla u Vukovar i Poreč, a bankari nagradili klijenta i važnu Udrugu

Izvrsno korisničko iskustvo rezultat je sustavnog pristupa i kontinuiranog praćenja povratnih informacija klijenata. Addiko banka je još 2018. godine pokrenula platformu za prikupljanje povratnih informacija i ocjenjivanje iskustva kroz fizičke i digitalne kanale, a rezultati pokazuju stabilan rast zadovoljstva i lojalnosti klijenata.

„Svima nam je bilo jako drago kad smo saznali rezultate. Prvi puta su nas klijenti proglasili najboljima 2022. godine, pa je sada to za nas još veća potvrda da radimo dobar posao”, izjavio je voditelj poslovnice Josip Ištuk, dodavši kako je snažan odnos povjerenja s klijentima ključni razlog visokih ocjena.

Važan aspekt nagrade je i donacija humanitarnoj udruzi po izboru zaposlenika pobjedničke poslovnice u iznosu od 3.000 EUR.

Foto: Addiko banka

„Tu nije bilo dileme. Svi smo osjetljivi na djecu i za nagradu smo odabrali udrugu Tko se boji sutra još! Riječ je o roditeljima djece s teškoćama u razvoju koji ovdje u Vukovaru okupljaju više 140 članova, ponajviše mladih u dobi od 10 do 24 godine, za koje razvijaju programe kako bi bili uključeni u rad i zajednicu i nakon što završe školovanje”, dodao je Ištuk.

Vanesa Vlizlo, voditeljica poslovnog odnosa, u porečkoj je poslovnici kroz rad s klijentima razvila pristup temeljen na razumijevanju individualnih potreba i brzom pronalaženju rješenja. Klijenti posebno ističu jednostavnost procedura i dostupnost zaposlenika, što smatra jednom od ključnih prednosti banke.

„Bitno je staviti se u poziciju klijenta jer oni dolaze tražiti pomoć kod rješavanja nekih financijskih pitanja. Važno je biti u njihovim cipelama i shvatiti njihove potrebe jer samo tada ste u stanju ponuditi najbolje rješenje.“, izjavila je nagrađena Vanesa Vlizlo.

Na prigodnoj dodjeli nagrađen je i klijent Kristian Sinožić koji je prvi u 2025. godini sudjelovao u ocjenjivanju i dao pozitivnu ocjenu korisničkog iskustva Vanesi Vlizlo. Kao znak zahvalnosti za povratnu informaciju i doprinos unapređenju usluge, uručena mu je nagrada u iznosu od 500 eura na Addiko Mastercard Prepaid kartici.

Cilj ovakvih inicijativa je nagraditi zaposlenike za rad s klijentima i dodatno ih potaknuti na izvrsnost, ali i doprinijeti razvoju lokalnih zajednica u kojima banka posluje.