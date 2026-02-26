Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Poslušaj
Nova trgovina

Otvoren novi Lidl u Buzetu - 115. trgovina u Hrvatskoj

Lidl u Buzetu
Foto: Lidl
1/10
VL
Autor
Promo
26.02.2026.
u 13:49

Lidl Hrvatska nastavlja širiti svoju maloprodajnu mrežu te je otvorio novu trgovinu u Buzetu, ukupno 115. u Hrvatskoj. Dolaskom u ovaj istarski grad, kupcima je dodatno približena ponuda koja objedinjuje kvalitetu, svježinu i pristupačne cijene.

Nova trgovina nalazi se na adresi 2. Istarske brigade 27, u sklopu retail parka Hey Park Buzet. Projektirana je i opremljena u skladu s aktualnim standardima energetske učinkovitosti te suvremenim konceptom uređenja prodajnog prostora. Prodajna površina obuhvaća 1.287 m², dok ukupna površina poslovnog prostora iznosi 2.035 m².

Lidl u Buzetu
Foto: Lidl

Posjetiteljima je na raspolaganju vanjsko parkiralište s 186 parkirnih mjesta, uključujući mjesta prilagođena obiteljima i osobama s invaliditetom, kao i mjesta opremljena punionicama za električna vozila. U sklopu trgovine uređen je i poseban prostor za povrat ambalaže, a dodatnu praktičnost i brži protok kupnje omogućuju samonaplatne blagajne.

Trgovinu su simboličnim rezanjem vrpce otvorili regionalni voditelj prodaje Domagoj Kereta i voditeljica trgovine Marina Pinčan. Uz svečano otvorenje, kupcima su na raspolaganju bile i posebne pogodnosti te promotivne akcije na odabrane proizvode.

Lidl u Buzetu
Foto: Lidl

Njegujući kontinuitet društveno odgovornog poslovanja, Lidl je otvorenje obilježio donacijom Rukometnom klubu Buzet, pružajući podršku lokalnom sportu i aktivnostima zajednice.

Trgovina u Buzetu kupcima je dostupna svakoga dana od 8 do 21 sat.

Ključne riječi
buzet Lidl

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!