NESREĆA U KRIŽEVCIMA

VIDEO Vozač sletio pa pokosio prometne znakove

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.02.2026.
u 11:53

Iz policije su potvrdili da je u ovoj prometnoj nezgodi jedna osoba zatražila medicinsku pomoć, nakon čega je na lokaciju brzo pristigla ekipa Hitne medicinske službe.

U blizini kružnog toka u Ulici kralja Tomislava u Križevcima automobil se 'naslonio' na prometnu signalizaciju te ju je potpuno uništio. Uz vozilo se nalazio stariji muškarac, a čitatelj koji je u četvrtak snimio događaj pretpostavlja kako mu je možda iznenada pozlilo, pišu 24sata.

Iz policije su potvrdili da je u ovoj prometnoj nezgodi jedna osoba zatražila medicinsku pomoć, nakon čega je na lokaciju brzo pristigla ekipa Hitne medicinske službe. “Nezgoda nam je dojavljena u 9:35 sati. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati detalji”, kratko su priopćili iz PU koprivničko-križevačke. VIDEO pogledajte ovdje.

