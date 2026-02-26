VIDEO Vozač sletio pa pokosio prometne znakove

U blizini kružnog toka u Ulici kralja Tomislava u Križevcima automobil se 'naslonio' na prometnu signalizaciju te ju je potpuno uništio. Uz vozilo se nalazio stariji muškarac, a čitatelj koji je u četvrtak snimio događaj pretpostavlja kako mu je možda iznenada pozlilo, pišu 24sata.

Iz policije su potvrdili da je u ovoj prometnoj nezgodi jedna osoba zatražila medicinsku pomoć, nakon čega je na lokaciju brzo pristigla ekipa Hitne medicinske službe. “Nezgoda nam je dojavljena u 9:35 sati. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati detalji”, kratko su priopćili iz PU koprivničko-križevačke. VIDEO pogledajte ovdje.