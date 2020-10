Kako je moguće da Sabor uzme stanku usred jedne od najvećih kriza i što o tome kaže oporba

Što je u Hrvatskoj uobičajeno u posljednjih sedam mjeseci? Ništa. Osim jedne stvari - odlaska Sabora na dvotjednu pauzu. I to odlukom vladajućih, jer da se pitalo i slušalo oporbu, tako im nešto ni u ludilu ne bi palo na pamet. Svoju ogorčenost i zgražanje takvim potezom vlasti, ali i zalaganje da se od odlaska na stanku odustane oporba je vrlo jasno, oštro i glasno pokazala još u petak, prije raspuštanja Sabora. Nije pomoglo.

– Sustavni nerad Sabora kulminira nezasluženom dvotjednom stankom u vrijeme jedne od najvećih kriza u povijesti. Nije čudo da je Sabor najlošije ocijenjena institucija vlasti od hrvatskih građana – gotovo u nevjerici da je u ovom trenutku dvotjedni saborski odmor uopće moguć kazao je Tomislav Tomašević iz platforme Možemo! Zgranutost nije mogla sakriti ni njegova kolegica Sandra Benčić podsjetivši da je upravo jučer, dok su zastupnici na stanci, krenulo 174 tisuće ovrha za 101 tisuću građana, nakon čega će uslijediti i drugi val od još 170 tisuća građana.

– Dakle, govorimo o 270 tisuća ljudi koji će idućih mjeseci biti blokirani i neće moći plaćati režije, a nas se šalje kući, umjesto da raspravimo kako Ovršni zakon učiniti pravednijim, kako produžiti moratorij i osigurati da građani, uz sve nametnute restriktivne mjere, prežive zimu. HDZ se poziva na to da je stanka uobičajena pa im predlažem da pitaju građane kad su građani zadnji put uobičajeno živjeli i radili. To što se HDZ poziva na taj običaj o saborskoj stanci, sramotno je – reče Benčić ustvrdivši da je ovim potezom cijeli Sabor - u izolaciju poslao HDZ.

– Dvotjedna saborska stanka neuobičajena je za polovicu listopada jer je obično bila prije Svih svetih. Stanka se uvodi u vrijeme kada je nužno da Sabor radi zbog okolnosti u kojima se nalazimo i kada je dužnost zastupnika govoriti uime naroda koji se trenutačno nalazi u nezavidnoj situaciji od epidemije, psihoze, mjera stožera, posebnih okolnosti rada u školi, preko situacije sa zdravstvom do problema pred kojima se nalaze ugostitelji i tvrtke koje ovise o tržištu na kojem je situacija sve lošija. Uobičjeno je da premijer na početku jesenskog zasjedanja Sabora iznese izvješće o radu Vlade, zvano izvješće o stanju nacije, a dosad ga nije iznio. Pitanje je kada će ga uopće i iznijeti. Time se očito pod tepih želi gurnuti sve ono što je već mjesecima vidljivo kao problem. Ne vidimo novo rješenje za ovršene građane. Na koljenima su praktički svi obrtnici i mali poduzetnici, otežano je funkcioniranje cijelog društva, a trenutačno su se i ugostitelji našli pod nominalnom mogućnošću rada, a u praksi su zapravo pod lock-downom, bez ikakvih mjera koje bi pratile takvu njihovu situaciju – kazala nam je Marija Selak Raspudić iz Mostova kluba dodajući kako je saborska stanka uslijedila iako na dnevnom redu “čame” važna izvješća, od izvješća predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2019., preko izvješća DORH-a o radu državnih odvjetništava za 2019., do izvješća o radu Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa za 2018. i 2019.

– Također, na dnevnom redu je ukupno osam zakona Mosta, od toga pet zakona našeg zastupnika Mire Bulja te važan Mostov prijedlog zaključka o izvješću Vlade o radu Stožera civilne zaštite. Zbog svega toga nedosputiva je dvotjedna stanka pored ovako važnih izvješća i zakona koje je što prije trebalo raspraviti – istaknula je Selak Raspudić.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta smatra pak da je odluka o dvotjednoj pauzi “omalovažavanje institucije Sabora”, dok čelnik tog pokreta Miroslav Škoro poručuje kako u ovakvoj situaciji, s toliko problema, rad Sabora može prekinuti samo neodgovorna osoba koja ne kontrolira situaciju i ima jako tanku većinu u Saboru. Dalija Orešković iz Stranke s Imenom i Prezimenom u spornoj stanci vidi “svojevrsnu opstrukciju mnogih procesa”, a Marijana Puljak iz Pametnog kaže kako je raditi stanku u radu Sabora, u trenutku kad se zemlja nalazi usred pandemijske krize i pred velikom ekonomskom krizom, neodgovorno prema svim građanima.

– Reći da je Sabor radio punih sedam tjedana i da treba stanku poptupno je neprimjereno u situaciji kad se građani boje za svoja radna mjesta i sebi ne mogu dopustiti nikakvu pauzu, a poduzetnici su svaki danom bombardirani novim nelogičnim mjerama Stožera koje im prijete zatvaranjem. Niz zakonskih prijedloga nije došao na raspravu, nije stavljen ni prijedlog oporbe o istražnom povjerenstvu koje bi istražilo sve probleme u sustavu borbe protiv korupcije, aktiviraju se ovrhe stotinama tisuća građana, a vladajuća većina sve to zanemaruje. Ništa danas u zemlji i svijetu nije uobičajeno. Stoga se ova, navodno uobičajena pauza u radu Sabora, trebala preskočiti i Sabor je trebao nastaviti s redovnim radom – zaključila je Puljak, dok nam šef SDP-a Peđa Grbin reče:

– U trenutku kada se Hrvatska nalazi u krizi - ekonomskoj, zdravstvenoj te, nakon napada prošlog ponedjeljka, evidentno i općedruštvenoj, Plenković i HDZ, umjesto da pojačaju rad, određuju stanku u radu Sabora, kao da se ništa ne događa. To je loše, šalje lošu poruku i neće pomoći u suočavanju s nijednim problemom koji se nalazi pred Hrvatskom.

Oporba je rekla što misli, a kako potez vladajućih u ovim okolnostima ocjenjuje politolog Višeslav Raos?

– Gledajući strogo formalno-pravno vladajući su to s pauzom mogli napraviti, no nemojmo zaboraviti da su i parlamentarni izbori održani u neko ludo vrijeme, uz obrazloženje da se time želi izbjeći eskalacija pandemije. Pa se zatim i nakon izbora išlo u brzo konstituiranje novog saziva Sabora uz tvrdnju da se žuri zbog donošenja Zakona o obnovi nakon potresa. Ista se argumentacija onda mogla i sad primijeniti na način da zbog okolnosti u kojima jesmo Sabor ne ide na pauzu, već da nastavi s radom. Može se reći da premijer jako bježi od toga da netko drugi njemu nameće dnevni red. On želi da vladajući nameću teme i tempo rada. Osim toga, zbog svih tema i događanja koja su sad naštetila vladajućima, premijer si tim formalno-pravnim razlogom o dvotjednm raspuštanju Sabora daje malo “lufta”. I želi da građani malo zaborave na sve što se događalo i o čemu se govorilo – rekao je Višeslav Raos.