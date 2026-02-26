Objavio HALMED: Povlače se sve serije ove otopine

Tvrtka Bayer d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Gastrografin 0,1 g/ml+0,66 g/ml oralna/rektalna otopina, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje svih serija predmetnog lijeka, objavio je HALMED. Povlačenje se provodi do razine ljekarni i to iz preventivnih razloga - zbog sumnje u neispravnost u kakvoći lijeka, koja se odnosi na prekoračenja utvrđenih granica za unos N-nitrozo-meglumina.

Na tržištu RH u prometu nije dostupan lijek iste jačine i istog farmaceutskog oblika, međutim za potrebne terapijske indikacije dostupni su lijekovi drugih terapijskih skupina, stoga povlačenje navedenog lijeka ne ugrožava opskrbu tržišta, poručili su iz HALMED-a. Riječ je otopini koja se kao kontrastno sredstvo primjenjuje kod radioloških pretraga gastrointestinalnog sustava pa smo provjerili kod stručnjaka kako će povlačenje utjecati na pretrage. Međutim, na pacijente to neće utjecati, doznajemo.

Gastrografin nije jedina opcija, može se davati pacijentima i drugo kontrastno sredstvo koje se inače koristi kod CT-a, naravno u određenoj koncetraciji, već prema indikaciji. Recimo, ako trebate markirati crijeva da bi napravili CT, onda ćete dati jednu otopinu 20 posto, a ako trebate napraviti pregled za, recimo, ulkusnu bolest, onda se radi o daleko većoj koncentraciji otopine. Jedino što je to možda nešto skuplja varijanta. - pojasnila nam je Ivanka Herman, glavna inženjerka medicinske radiologije Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice.