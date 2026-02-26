VIDEO Plenković pozdravio novog ministra: 'Već se uklopio u vladin tim'

Na početku današnje sjednice Vlade, premijer Andrej Plenković uvodno je pozdravio novog ministra rada i socijalne politike Alena Ružića. "Želim mu dobrodošlicu, nakon povjerenja koje mu je iskazao Hrvatski sabor. Već se uklopio u vladin tim i u provedbu programa Vlade", istaknuo je Plenković.

Plenković se osvrnuo i na sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke: "Hrvatska putem Jadranskog naftovoda, našega naftnoga terminala na Omišlju, već godinama vrlo jasno komunicira da je Jadranski naftovod u potpunosti spreman sa svojim kapacitetima osigurati sigurnost opskrbe naftom Mađarskoj i Slovačkoj. Jadranski naftovod je u poziciji sa svojim kapacitetima transportirati 15 milijuna tona godišnje. Može osigurati svu naftu koja im je potrebna. Taj naftovod nije sekundaran, on može biti i primarni naftovod i za Mađarsku i za Slovačku."

Vlada će sa sjednice u Hrvatski sabor uputiti izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu, koji se usklađuje s europskim zakonodavstvom, a kojim se uređuje vrijeme dnevnih i tjednih vožnji, stanke te odmori, ali i proširuje obveza ugradnje tahografa u vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 2,5 tona, a koriste se za prijevoz tereta u međunarodnom prijevozu ili tijekom kabotaže. Vlada će donijeti odluku o osnivanju Povjerenstva za provjeru stranih ulaganja, kao i o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za provedbu nacionalnih ispita. Usvojit će i ovogodišnje prijedloge programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH i plana protuminskog djelovanja, a na dnevnom su redu i odluke o produljenju privremene zaštite za raseljene osobe iz Ukrajine te o financiranju troškova za njihovo stambeno zbrinjavanje.