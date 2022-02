Sisački biskup Vlado Košić uputio pismo podrške i solidarnosti nadbiskupu Kijeva Sviatoslavu Ševčuku

Sisački biskup Vlado Košić uputio je u nedjelju, 27. veljače pismo podrške i solidarnosti s ukrajinskim narodom velikom nadbiskupu Kijeva Sviatoslavu Ševčuku.

"Sjećajući se našeg susreta i razgovora u rujnu prošle godine na Europskom euharistijskom kongresu u Budimpešti gledam i slušam ovih dana strašne vijesti iz vaše domovine Ukrajine. Sve me to jako podsjeća na agresiju koju smo i mi pretrpjeli 1991. - 1995.godine. Hrvati su bili i malobrojniji i slabo naoružani ali su uz Božju pomoć opstali i obranili se. Tomu se nadam i za vaš ukrajinski narod koji smo mi uvijek doživljavali kao prijateljski i bratski narod. I za to se žarko Bogu molim. U čitavoj našoj zemlji preko Caritasa skupljamo pomoć za vas i što je mislim sada važno pripremamo se za izbjeglice koje želimo primiti jer imamo iskustvo što to znači biti protjeran iz svoga doma. Dobro ste nam došli dok god ovo ludilo rata ne prođe. Javite što možemo mi posebno učiniti za vas, rado ćemo učiniti sve da vam pomognemo. Na poziv pape Franje Čistu srijedu ćemo posebno moliti i postiti za mir u Ukrajini, a ja pozivam svoje svećenike i vjernike da to činimo čitave Korizme“, istaknuo je u pismu biskup Košić.

Više o ruskoj invaziji na Ukrajinu čitajte OVDJE.