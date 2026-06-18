Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu
Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'
VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZIV NA 192

Građanin u Čakovcu policiji predao četiri ručne bombe, policija izdala važno upozorenje

Banja Luka: Danko Balaban na obali rijeke Vrbas pronašao ručnu bombu bez osigurača
Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
18.06.2026.
u 10:01

Policija podsjeća i da se u sklopu nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija” zabranjeno i dozvoljeno oružje, streljivo te eksplozivna sredstva mogu predati bez sankcija.

U Čakovcu je u srijedu, 17. lipnja, građanin dragovoljno predao policiji četiri ručne bombe. Kako je izvijestila Policijska uprava međimurska, riječ je o trima ručnim bombama M-75 i jednoj ručnoj bombi M-52. Nakon što je policija zaprimila dojavu o namjeri dragovoljne predaje eksplozivnih sredstava, na dogovorenu lokaciju upućen je policijski službenik protueksplozijske zaštite. On je bombe preuzeo na siguran i propisan način, nakon čega su pohranjene u skladište Policijske uprave međimurske, gdje će ostati do organiziranog uništenja.

Iz policije su zahvalili građaninu na odgovornom postupanju te ponovno upozorili kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava najsigurniji način uklanjanja opasnosti iz kućanstava i okoline. Građanima koji posjeduju ili pronađu oružje, streljivo, eksplozivna ili druga opasna sredstva policija poručuje da ih ne diraju, ne premještaju i ne donose sami u policijske postaje. Umjesto toga, potrebno je nazvati broj 192, nakon čega će na dogovoreno mjesto izaći stručno osposobljeni policijski službenici i sigurno preuzeti opasne predmete.

Policija podsjeća i da se u sklopu nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija” zabranjeno i dozvoljeno oružje, streljivo te eksplozivna sredstva mogu predati bez sankcija. Dragovoljna predaja može se obaviti anonimno, a protiv osobe koja preda takva sredstva neće se pokretati prekršajni ni kazneni postupak zbog njihova nedopuštenog posjedovanja.
Ključne riječi
predaja oružje policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!