Građanin u Čakovcu policiji predao četiri ručne bombe, policija izdala važno upozorenje

U Čakovcu je u srijedu, 17. lipnja, građanin dragovoljno predao policiji četiri ručne bombe. Kako je izvijestila Policijska uprava međimurska, riječ je o trima ručnim bombama M-75 i jednoj ručnoj bombi M-52. Nakon što je policija zaprimila dojavu o namjeri dragovoljne predaje eksplozivnih sredstava, na dogovorenu lokaciju upućen je policijski službenik protueksplozijske zaštite. On je bombe preuzeo na siguran i propisan način, nakon čega su pohranjene u skladište Policijske uprave međimurske, gdje će ostati do organiziranog uništenja.

Iz policije su zahvalili građaninu na odgovornom postupanju te ponovno upozorili kako je dragovoljna predaja oružja, streljiva i eksplozivnih sredstava najsigurniji način uklanjanja opasnosti iz kućanstava i okoline. Građanima koji posjeduju ili pronađu oružje, streljivo, eksplozivna ili druga opasna sredstva policija poručuje da ih ne diraju, ne premještaju i ne donose sami u policijske postaje. Umjesto toga, potrebno je nazvati broj 192, nakon čega će na dogovoreno mjesto izaći stručno osposobljeni policijski službenici i sigurno preuzeti opasne predmete.

Policija podsjeća i da se u sklopu nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija” zabranjeno i dozvoljeno oružje, streljivo te eksplozivna sredstva mogu predati bez sankcija. Dragovoljna predaja može se obaviti anonimno, a protiv osobe koja preda takva sredstva neće se pokretati prekršajni ni kazneni postupak zbog njihova nedopuštenog posjedovanja.