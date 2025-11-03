Širi se zagrebačka 'šoping meka': Na jednu od najatraktivnijih lokacija stiže popularna talijanska trgovina

Nakon što je ljetos otvorio 32. trgovinu u Hrvatskoj, talijanski trgovački lanac Eurospin priprema još jednu lokaciju na zapadnom dijelu Zagreba. Kako doznaje Jutarnji.hr, riječ je o bivšem autosalonu nadomak "City Centra West". Tamo je, naime, Eurospin dobio građevinsku dozvolu. Radi se o jednoj od najatraktivnijih nekretnina jer se nalazi pored niza trgovačkih centara.

Prema građevinskoj dozvoli, vlasnik zemljišta na kojem se nalazi bivši autosalon i talijanski retailer sklopili su 2022. predugovor ugovor o zakupu nekretnine čija je ukupna veličina 5700 kvadratnih metara. Postojeća zgrada trebala bi biti dograđivana i dijelom srušena. Jutarnji.hr navodi kako bi radovi mogli početi već do kraja ove, a najkasnije početkom iduće godine.