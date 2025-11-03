Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NA 5.700 KVADRATA

Širi se zagrebačka 'šoping meka': Na jednu od najatraktivnijih lokacija stiže popularna talijanska trgovina

Zagreb: Parkirališta trgovačkih centara na dan bojkota trgovina
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
03.11.2025.
u 08:21

Prema građevinskoj dozvoli, vlasnik zemljišta na kojem se nalazi bivši autosalon i talijanski retailer sklopili su 2022. predugovor ugovor o zakupu nekretnine

Nakon što je ljetos otvorio 32. trgovinu u Hrvatskoj, talijanski trgovački lanac Eurospin priprema još jednu lokaciju na zapadnom dijelu Zagreba. Kako doznaje Jutarnji.hr, riječ je o bivšem autosalonu nadomak "City Centra West". Tamo je, naime, Eurospin dobio građevinsku dozvolu. Radi se o jednoj od najatraktivnijih nekretnina jer se nalazi pored niza trgovačkih centara. 

Prema građevinskoj dozvoli, vlasnik zemljišta na kojem se nalazi bivši autosalon i talijanski retailer sklopili su 2022. predugovor ugovor o zakupu nekretnine čija je ukupna veličina 5700 kvadratnih metara. Postojeća zgrada trebala bi biti dograđivana i dijelom srušena. Jutarnji.hr navodi kako bi radovi mogli početi već do kraja ove, a najkasnije početkom iduće godine.
Bila je najskuplja rezidencija u Jugoslaviji, danas propada: Titovu vilu gradili su zatvorenici, a skrivala je tajni tunel
Ključne riječi
trgovački lanac trgovina Eurospin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja