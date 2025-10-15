Naši Portali
Najnovije vijesti
SPLITSKO PODRUČJE

Širi se uznemirujuća snimka: Mladići se iživljavaju nad starijim muškarcem, policija ih traži

Autor
Autor
Robert Jurišić
15.10.2025.
u 11:02

Utvrđeni su identiteti napadača i za njima se traga

PU splitsko dalmatinska provjerava slučaj vezan uz uznemirujuću snimku nastalu na splitskom području, a na kojoj se vidi kako se dva mladića iživljavaju nad starijim muškarcem. Snimka je u posjedu 24 sata, a navode kako se na snimci čuje kako se tu radi o osveti jer je navodno stariji muškarac tukao ženu.

– Nisam je napa – govori muškarac, a na snimci se čuju i glasovi drugih ljudi koji komentiraju kako muškarac krvari te da ga ne tuku jer bi ga mogli ubiti. Kako 24 sata neslužbeno doznaju, na snimci su maloljetnici. "Policijski službenici sinoć su utvrdili identitete oštećenih osoba, s njima su obavljeni razgovori i zaprimljena je kaznena prijava", poručili su iz policije. Utvrđeni su identiteti napadača i za njima se traga.

Ključne riječi
policija snimka napad

Komentara 2

Pogledaj Sve
MM
Marljivi mrav
11:22 15.10.2025.

To droga pojela mozak. Onda se čudite nekakvom Zavladovu i sličnima.

Avatar Navijač
Navijač
11:18 15.10.2025.

Kakvi maloljetnici? Počinili su kazneno djelo kao i punoljetnici. Tome se mora stati na kraj dok još ima vremena.

