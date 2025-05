Širi se snimka: Elitna ruska skupina tvrdi da je dronom uništila moćni HIMARS

Ruska jedinica bespilotnih letjelica navodno je uništila jedan od ukrajinskih raketnih sustava HIMARS američke proizvodnje blizu prve crte bojišnice u regiji Donjeck, prenosi Newsweek te napominje kako je objavljen video događaja koji nije neovisno potvrđen kao autentičan. Ukrajinska vojska često je koristila ovo oružje, ciljajući najčešće ruske najnaprednije protuzračne raketne sustave i zapovjedna mjesta.

Elitna ruska skupina za bespilotne letjelice, Rubicon centar za napredne bespilotne tehnologije, preuzela je odgovornost za napad. Tvrdi da je uništila sustav HIMARS u blizini sela Rusyn Yar. Video prikazuje sustav zahvaćen plamenom, s gustim crnim dimom koji se uzdiže u nebo.

Ukrajina je rasporedila HIMARS na nekoliko frontova, posebno u Donjecku i Luhansku — dvjema regijama većinom pod ruskom okupacijom. SAD je isporučio najmanje 39 jedinica HIMARS-a Ukrajini od početka rata.

Russian forces have destroyed a Ukrainian HIMARS with a fiber optic FPV drone 30km behind the line of contact.



This might be one the single best exchange ratio of the war.



$1000 drone vs 3.5 million dollar missile system. pic.twitter.com/NhNLS1b3kv