Širi se nova teorija o proročanstvu Babe Vange koje će zauvijek promijeniti svijet: Dolazi za nekoliko dana?

Slijepa bugarska vidovnjakinja Baba Vanga ostavila je iza sebe niz predviđanja koja i danas intrigiraju javnost. Smatra se da je predvidjela događaje poput smrti princeze Diane, napada 11. rujna i pandemije Covid-19. Njezina proročanstva za 2026. godinu, prema tvrdnjama njezinih sljedbenika, upozoravaju na niz dramatičnih događaja koji bi mogli promijeniti svijet kakav poznajemo. Prema Vanginim predviđanjima, 2026. godinu obilježit će niz razornih prirodnih katastrofa. Najzanimljiviji dio Vanginih predviđanja odnosi se na mogući kontakt s izvanzemaljcima i to navodno na velikom sportskom događaju.

A u susret nadolazećem ždrijebu za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine, koji će se održati u petak u Washingtonu krenule su i spekulacije je li možda upravo to taj sportski događaj. Naime, prema predviđanjima koja NLO bi se trebao pojaviti kao 'novo svjetlo na nebu' iznad događaja, omogućujući prvi susret s izvanzemaljcima i donoseći svijetu odgovore umjesto straha. Predviđeno je da će se ovaj povijesni trenutak zbiti tijekom velikog sportskog događaja, vidljivog ljudima diljem svijeta, iako Baba Vanga nikada nije precizirala o kojem se sportskom događaju radi. Važno je napomenuti da Baba Vanga nije ostavila pisane zapise svojih predviđanja. Većina informacija potječe od njezine nećakinje, Krasimire Stojanove, ili drugih sljedbenika koji su dokumentirali njezine navodne vizije nakon njezine smrti, a koji su često optuživani za pogrešno tumačenje njezinih riječi, piše Daily Mail.

Na društvenim mrežama kruže tvrdnje da se proročanstvo Babe Vange već ispunilo, povezujući ga s prolaskom tajanstvenog međuzvjezdanog objekta 3I/ATLAS, koji će 19. prosinca proći najbliže Zemlji. Unatoč nejasnoći predviđanja za 2025. godinu, tumači proročanstava Babe Vange smatraju da se spomenuta svjetlost nedvojbeno odnosi na izvanzemaljsku letjelicu koja se pojavljuje iznad sportskog borilišta. Dok su NASA i drugi astronomi objekt proglasili beživotnim kometom, značajan dio javnosti, uključujući i barem jednog cijenjenog istraživača, i dalje je uvjeren da bi 3I/ATLAS mogao biti izvanzemaljska letjelica.

Također su se pojavila nagađanja da bi svjetlost u Babinoj viziji mogla predstavljati meteorski pljusak, polarnu svjetlost ili pak očekivanu supernovu T Coronae Borealis Nova, udaljenu 3000 svjetlosnih godina, koja bi bila vidljiva sa Zemlje. Mnogi su očekivali da će se ovaj događaj zbiti tijekom Super Bowla u veljači, jednog od najgledanijih televizijskih događaja godine, no to se nije dogodilo. Dok su Vangina proročanstva fascinirala generacije, mnogi upozoravaju na oprez pri njihovom tumačenju. Njezina predviđanja često su bila nejasna, ostavljajući prostor za različite interpretacije.