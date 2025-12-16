Velikom broju građana ubrzo sjeda uplata: 'Koliko nam daju, toliko će nam i uzeti. Cijene će opet porasti'

Vlada je krajem listopada donijela odluku prema kojoj će godišnji dodatak na mirovinu iznositi šest eura za svaku godinu mirovinskog staža. Premijer Andrej Plenković tada je poručio kako je riječ o još jednom koraku u poboljšanju položaja umirovljenika, piše N1. Prema procjenama, s obzirom na prosječni radni vijek, dodatak će iznositi oko 170 eura, dok će umirovljenici s punih 40 godina staža dobiti najviše, 240 eura.

Pravo na godišnji dodatak imat će i korisnici obiteljskih mirovina, pri čemu će se iznos računati prema stažu na temelju kojeg je mirovina određena nakon smrti osiguranika ili supružnika. Isto se odnosi i na korisnike invalidskih mirovina te one s beneficiranim radnim stažem, dodatak će se obračunavati prema stažu po kojem im je mirovina priznata. Važno je istaknuti da dodatak neće biti oporezivan niti će podlijegati ovrsi, no u slučaju ovrhe umirovljenici moraju imati otvoren zaštićeni račun na koji će se sredstva automatski preusmjeriti.

Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić smatra da je predviđeni iznos nedostatan te da šalje poruku nepoštivanja prema ljudima koji su desetljećima uplaćivali doprinose. - Da uz to ide i božićnica, onda bi to imalo nekog smisla. Ovako se iz tih šest eura po godini staža jasno vidi koliko se cijeni rad u Hrvatskoj. Znam da će mnogi reći ‘bolje išta nego ništa’, ali osobno mislim da je ovaj iznos ispod svake razine. Najtužnije je što su umirovljenici s malim mirovinama navikli štedjeti na svemu i često niti ne znaju kako bi moglo biti bolje. Većina će taj novac potrošiti na dugove ili će unucima kupiti nešto malo više za Božić. Taj dodatak dođe i nestane u vrlo kratkom roku. A onda stiže siječanj, s novim poskupljenjima struje, plina i svega ostalog, puno većima nego što se najavljivalo - rekla je Stanišić za N1.

Dodaje kako je Vlada, za razliku od nekih europskih zemalja poput Austrije, Španjolske i Portugala koje isplaćuju 13., pa čak i 14. mirovinu, posegnula za modelom godišnjeg dodatka kako bi se formalno povećala prosječna mirovina.- Prvotna ideja bila je da se taj dodatak računa kao povećanje prosječne mirovine, čime bi podlijegao oporezivanju. Na kraju su ipak prihvatili sugestiju da to ne bi bilo pametno. No, kako nekome možete povećati mjesečnu mirovinu jednokratnom isplatom? To za one s najnižim mirovinama ne znači gotovo ništa. Iskreno, bilo bi poštenije da su taj dodatak nazvali božićnicom - smatra Stanišić.

Oštre kritike stižu i od predsjednika stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoja Špike, koji godišnji dodatak naziva obmanom. - Ovo smatramo klasičnom prevarom i pokušajem skretanja pažnje s ključnih tema. Priča o pravoj 13. mirovini, paketima pomoći i božićnici je praktički izbačena, a sve je zapakirano u ovaj trajni godišnji dodatak. Šest eura po godini staža je sramotno i ponižavajuće. Najgore je što su neke umirovljeničke stranke i udruge to prihvatile - rekao je Špika za N1.

Upozorava i da se dodatak isplaćuje u trenutku kada troškovi života snažno rastu. Cijene električne energije veće su za oko 15 posto, lokalne vlasti dižu cijene komunalnih usluga, a poskupjelo je i dopunsko zdravstveno osiguranje. -I tu nije kraj. Jedinice lokalne samouprave drastično povećavaju cijene domova za umirovljenike. Na kraju ispada da će država kroz razne namete uzeti dvostruko više nego što daje. To više nije pomoć, nego vrijeđanje zdravog razuma - poručuje Špika.

Dodaje i kako je prosječni godišnji dodatak od oko 180 eura praktički jednak novom godišnjem iznosu police dopunskog zdravstvenog osiguranja. -Koliko daju, toliko i uzmu. Broj umirovljenika koji žive na rubu siromaštva svakog je mjeseca sve veći. Zbog toga pada u vodu priča da umirovljenici danas žive bolje. Mirovine rastu samo na papiru, ne i u stvarnosti - zaključuje.

Kako sve to izgleda u svakodnevnom životu, opisala je i umirovljenica Mirjana iz okolice Zagreba, koja očekuje dodatak manji od 170 eura. - Izbora imam puno, ali bih radije da ih nemam, jer imam i puno računa za platiti. Dio ću dati unucima za Božić, oni će na kraju ispasti najveći dobitnici. Država im tako povećava božićni džeparac od baka i djedova - rekla je uz dozu humora. Ozbiljnije dodaje da će joj dodatak pomoći tek kratkoročno, kako bi na kraju godine barem nakratko „uhvatila malo zraka“.- Već nakon Božića i Nove godine počinje nova borba. U siječnju se više neću ni sjećati da sam taj dodatak uopće dobila - zaključila je.