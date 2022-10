Sindikati, pozovite Thompsona, samo vam on može ispuniti Jelačićev trg

Subota 22. listopada

KAKO ĆE VUČIĆ ISKORIŠTAVATI ŽIGMANOVA

Kad se tome malo tko nadao, Aleksandar Vučić je Hrvata Tomislava Žigmanova izabrao za ministra u novoj vladi Srbije – imat će resor za ljudska i manjinska prava. Možemo pretpostaviti da je to učinio zbog Europske unije, ali će nešto sigurno tražiti zauzvrat. No valja priznati da je ovo jedan od najmanje očekivanih poteza srbijanskog predsjednika prema Hrvatima otkad je na vlasti. Žigmanov se ustrajno zauzima za prava Hrvata u Srbiji gdje nisu omiljeni, a i stradavali su u užasnim zločinima te prisiljavani na iseljavanje iz Vojvodine. Pri tome se sukobljavao s velikosrbima, doživljavao prijetnje, uključujući i prijetnje smrću, pa to što je izabran za ministra ima utoliko veće značenje. Žrtva vlasti postala je dio vlasti, što je za Hrvata u Srbiji više od uspjeha. Ali kako smo navikli na Vučićevo neprijateljstvo prema Hrvatskoj (u kojoj je u ratu držao velikosrpske govore agresorskim vojnicima), vjerojatno nećemo dugo čekati na njegov novi protuhrvatski ispad kojim bi se mogao i iskupljivati za Žigmanova. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Grlić Radman izjavio je kako će taj izbor pridonijeti jačanju položaja Hrvata u Srbiji, no neće li Vučiću poslužiti i za ucjenjivanje Hrvatske!?

Nedjelja 23. listopada

HOĆE LI SE EU RASPASTI KAO SOVJETSKI SAVEZ

Mađarski premijer Orbán nije prvi koji proriče kako će se EU raspasti kao Sovjetski savez te se ponovno okomio na sankcije Moskvi, a po Mađarskoj su postavljeni plakati s porukom – "Sankcije Bruxellesa nas uništavaju". Kao što se zna, Mađarska od početka rata u Ukrajini nastoji sačuvati dobre odnose s Kremljom kako bi i dalje dobivala naftu i plin, ne šalje vojnu pomoć Ukrajini i kritizira strategiju Bruxellesa. Sličnom SSSR-u Uniju su učinile njezine najmoćnije zemlje koje su u siromašnijima pokupovale mnoga nacionalna bogatstva, u Hrvatskoj drže gotovo sve banke i nekad strateške državne tvrtke, a nijedan državnik EU nije Bruxellesu tako pokoran kao Andrej Plenković. U Hrvatskoj pak nijedan državnik EU nije tako omražen kao Orbán, i to ne zbog njegovih posezanja za dijelovima naše zemlje nego zbog protivljenja Bruxellesu kakvo je u hrvatskoj vlasti i medijima nezamislivo. Hrvatska je prednjačila u osudi Rusa, u spremnosti da na obuku primi ukrajinske vojnike, u sluganskom poklonstvu Bruxellesu kakvo pamtimo iz doba kad su prosovjetske zemlje bile odane Moskvi. Rezultat? U siromaštvu Hrvatska prednjači u miloj nam EU, a prednjači i na ruskom popisu neprijateljskih zemalja.

Ponedjeljak 24. listopada

BRITANCI SU U SMRT POSLALI MILIJUNE SUNAKOVIH SUNARODNJAKA

Izbor Indijca Rishija Sunaka za premijera Velike Britanije velika je povijesna ironija. A ta povijest pamti teške zločine koje su Britanci počinili u Indiji. Wikipedia piše kako su u 18. stoljeću nakon teških borbi protiv lokalnih domoljuba otkupili indijsku provinciju Bengal-Bihar-Orissa za 26 rupija – željeli su pokazati ostatku potkontinenta da se mora predati. Nametnuli su porez od 50 posto, Bengalci ostaju bez hrane i vode i događa se jedan od najvećih democida u novijoj povijesti. Tijekom velike gladi u Bengalu, Britanci su iz ove provincije iznijeli svu stoku, rižu i druge prehrambene namirnice te ih prodali izvan Indije. Na poljima riže i žitarica zasadili su opijum radi još veće zarade, pa je od gladi umrlo 10 milijuna Indijaca – četvrtina stanovništva! Veliko zlo Bengalu napravio je i Rishijev prethodnik Churchill, čija je vlada 1943. naredila da se sva hrana iz te provincije podijeli britanskim postrojbama po ratištima – od gladi je umrlo tri milijuna ljudi. Mogli su ih dovozom hrane spasiti američki i kanadski brodovi, ali su ih spriječili Britanci. Ta se povijest sad ne spominje, izblijedjela je pred činjenicom da je Sunak jedan od najbogatijih ljudi u Velikoj Britaniji.

Utorak 25. listopada

OBMANJUJTE, LAŽITE, KRIVOTVORITE...

Predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Nataša Novaković izjavila je kako je "poražavajuće" što se na natječaj za novi sastav Povjerenstva prijavilo jako malo kandidata – samo petnaest, a nekad ih se prijavljivalo i 170. Zašto za taj posao nema interesa? Možda i zato što je Povjerenstvo preblago do apsurda, što nedjela političkih i drugih dužnosnika kojima bi se trebali baviti policija i tužiteljstvo kažnjava smiješnim ciframa koje iznose od tri do 15 tisuća kuna. Tako je, na primjer, kažnjen i zagrebački gradonačelnik Tomašević zato što je prema njegovoj preporuci u Upravno vijeće bolnice Srebrnjak imenovan Tomislav Lauc koji je donirao njegovu kampanju. Komično je što je, prema odluci Povjerenstva, tu kaznu mogao platiti u tri rate!!! S tri tisuće kuna kažnjen je i premijer Plenković jer nije opravdao nesklad podataka koje je naveo u imovinskoj kartici s podacima koje su dobili od Porezne uprave. U oba slučaja, i gradonačelnikovu i premijerovu, riječ je o kršenju zakona, a zna se kako bi i gdje – u sudnici! – trebali odgovarati oni koji to čine. Laži, obmanjuj, krivotvori, pogoduj u zapošljavanju radi svojih interesa i pripremi tri tisuće kuna ako te slučajno otkriju! Tako se upravlja državom!

Srijeda 26. listopada

BOLJE DA DINAMO NIJE UŠAO U SKUPINU LP?

Bi li bilo bolje da Dinamo nije ušao u skupinu Lige prvaka nego što je ušao pa se u Maksimiru osramotio porazom 0:4 u utakmici s Milanom? Lukavi Ante Čačić izjavio je da je ovaj debakl "zalog za budućnost" kako bi dao do znanja da će i dalje biti na čelu hrvatskog prvaka. Ali ovo je nepodnošljiv poraz poslije kojeg je i Čačić nepodnošljiv kao trener. Nisi dobar ako si imao dobre učinke i u Ligi prvaka i u hrvatskom prvenstvu pa ih onda bacio u otpad. Ako ćemo pravo, Dinamovi se navijači ne bi trebali veseliti uspjehu u HNL-u ako će taj uspjeh i u idućoj sezoni dovesti do novih 0:4. Europske lige, slobodnije govoreći, imaju dvije vrste klubova – one koji se bore za opstanak među najboljima i one koji se bore za sudjelovanje u europskim natjecanjima. Među ovima posljednjima imaju mjesto i dva do četiri hrvatska kluba. Kad takvih klubova ne bi bilo, prva bi hrvatska liga bila bez svrhe, jer svrha je Europa, ona koja je preko medija ušla u pamćenje i kriterije hrvatskih nogometnih navijača. Do bola je pred takvim pamćenjem i takvim kriterijima šokantna katastrofa kakvu je doživio Dinamo u dvoboju s Milanom u Maksimiru. Nitko nema pravo takvu bol nanijeti tako reći cijeloj naciji.

Četvrtak 27. listopada

PROSVJED ĆE POKAZATI KOLIKO LJUDI NATRGU – NEDOSTAJE

Uveseljava nas naslov u medijima "Tko će podnijeti teret krize: Zbog rasta cijena na ulice su izašli građani u 92 zemlje. Naši još nisu". Navodno u nas nema prosvjeda zato što je Hrvatska slabo uređena država. Ipak su sindikati javnih službi veliki prosvjed kojemu je cilj očuvanje cijene rada i kupovne moći zaposlenih najavili za 15. studenoga na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Možemo zamisliti kako će on izgledati. Opet će nam frazirati neke poznate sindikalne face, ubacit će se pokoji uspaljeni nezadovoljnik, policija će pomno motriti okupljene i u svakom vidjeti državnog neprijatelja, možda i naoružanog, a Plenković, Jandroković i ministri sjedit će u kavanama oko trga i zabavljati se te poslije u izjavama za medije izvrijeđati organizatore i čelnike oporbe koji tamo budu s legitimitetom manjim od 10 posto potpore u anketama. Ljudi su se zaželjeli vidjeti krcat zagrebački glavni trg, ali više od pedeset pa i do sto tisuća ljudi nekad su tamo znali privući samo Savka, Prljavo kazalište, Thompson, Tuđman, osvajači svjetskih sportskih medalja... Jednako su bili važni učinak i spektakl, no danas prosvjedi na Trgu niti imaju učinka niti su spektakli. Sindikati škopci, Plenković škopitelj.

Petak 28. listopada

RUSI UBIJAJU I RAZARAJU, ZAPAD REŽI ZAVEZAN LANCEM

Kakva je bila korist od sastanka međunarodne Krimske platforme u Zagrebu? Nikakva. Okupila se međunarodna parlamentarna elita te je tisućiti put poduprta ukrajinska borba protiv Rusa. I Rusi će – zaprijetili su sudionici skupa u Zagrebu – morati vratiti Krim i anektirana područja. I tako, dok se potpore Ukrajini i ohrabrivanja Ukrajinaca množe kao zečevi, dok se Rusi, njihove sposobnosti, ratna umijeća i državna moć omalovažavaju, dok se zahtijeva ono što se nikad neće dogoditi – povratak pokrajina pripojenih Rusiji, dok se svaki dan izmišlja neka nova Putinova bolest..., Rusi napreduju, razaraju, ubijaju, planiraju nove zločine, izruguju se Zapadu... A Zapad nikako da učini niti će ikad učiniti jedino što bi moglo biti spasonosno – da sa svojim vojskama uđe u Ukrajinu, oslobodi je i zada udarac agresoru koji bi ga učinio neopasnim na stotine godina. Ovakvo bi stanje u kojem Rusi ubijaju, a Zapad reži čvrsto zavezan lancem straha i interesa moglo potrajati unedogled, a i kad rat prestane, stanje se neće znatno promijeniti – Zapad će i dalje osuđivati, a Rusija će postajati sve moćnija. To je Putinu i bio cilj – pokazati ratnu moć i potom u miru biti sila koje će se svi bojati.