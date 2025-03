Sindikati najavili štrajk nezadovoljni plaćama, iz Ministarstva objavili prosječne plaće

Umjesto školskog zvona, u srijedu u osam sati ujutro zvonit će zviždaljke – i tako cijeli dan. Učitelji, nastavnici i profesori osnovnih i srednjih škola, fakulteta, zaposlenici znanstvenih instituta i potpornih ustanova u znanosti i visokom obrazovanju idu u štrajk, najprije jednodnevni, a ne ispune li se njihovi zahtjevi, barem tri od traženih pet, štrajk će se nastaviti koliko god trebalo, pa takve najave nesumnjivo podsjećaju na one s kojima je prije šest godina započeo do tada najveći štrajk u obrazovnim ustanovama. – Štrajk će biti jednodnevan, a nakon njegova završetka bit ćete informirani o nastavku naših aktivnosti. Ne mislimo stati na tom štrajku upozorenja, planiramo progresivan štrajk tako da svaki sljedeći biti širi ili dublji, u svakom slučaju drukčiji. Što prije uspostavimo dijalog oko prihvaćanja poštenih, pravednih, opravdanih i izvedivih zahtjeva, to ćemo prije stati s našim aktivnostima – poručio je Željko Stipić iz sindikata Preporod. A pošteni, pravedni i opravdani zahtjevi triju obrazovnih sindikata koji kreću u štrajk odnose se prije svega na povećanje plaće, jer kako kažu, u reformi koeficijenata provedenoj prošle godine plaće redovitog profesora u trajnom izboru, učitelja, nastavnika i asistenata znatno zaostaju za drugima – rast njihove prosječne plaće u odnosu na 2023. bio je 14 i 15 posto, vojnika 31 posto, policijskih službenika 34 posto, doktora medicine 39 posto, sudaca općinskog suda 59 posto, a državnih tajnika čak 74 posto.

Iako su istaknuli razlike rasta plaće u postocima u drugim javnim djelatnostima i vrlo jasno kazali da je upravo to razlog za štrajk, Zrinko Turalija, predsjednik sindikata srednjih škola, poručio je da tri obrazovna sindikata nisu ovdje da bi prokazivala kolege iz drugih javnih i državnih službi, jer su sve te službe od velike važnosti za državu i razvoj javnog sektora. – Ne tražimo da se njima uzme, a nama da. Međutim, obrazovanje i znanost ne mogu se pomiriti s time da naša pozicija u društvu bude na ovom tragu, već tražimo da nas se tretira na isti način – kazao je Turalija. A o poziciji o kojoj govore u Ministarstvu obrazovanja ne misle isto. Štoviše, poručuju da su zaposleni u sustavu obrazovanja ostvarili više od 60 posto kumulativnog povećanja. Drugim riječima, učitelju u osnovnoj školi koji je bez napredovanja prosječna plaća od 2019. godine narasla je 67 posto te ona sada iznosi 1481 euro. Isti taj učitelj, računajući prosječne plaće, 2019. godine imao je 886 eura, godinu kasnije 955 eura, a 2021. godine njegova prosječna plaća iznosila je 1028. Plaća je nastavila rasti, bez obzira na to što učitelj od 2019. godine nije napredovao, pa je 2023. godine ona iznosila 1257 eura, a 2024. godine 1487 eura. Za razliku od učitelja koji nije napredovao u sustavu, onaj učitelj osnovne škole koji je od 2019. godine do danas napredovao do učitelja savjetnika, zadnjeg stupnja napredovanja, bilježi rast prosječne plaće od 70 posto. Naime 2019. godine učitelju savjetniku prosječna plaća iznosila je 1133 eura, godinu kasnije 1228 eura, 2023. godine prosječna plaća savjetnika iznosila je 1602 eura, a ove godine u siječnju učiteljima savjetnicima isplaćena je prosječna plaća od 1928 eura.

U srednjim školama od 2019. godine do danas nastavniku je plaća narasla 70 posto te sada iznosi 1589 eura, nastavniku mentoru rasla je 70 posto pa je prosječna isplaćena plaća u siječnju ove godine iznosila 1790 eura, a nastavniku savjetniku u srednjoj školi 71 posto – pa sada prosječna plaća iznosi 1995 eura. U visokom obrazovanju, od 2019. do danas prosječna plaća asistenta ukupno je povećana 58 posto, višeg asistenta 54 posto, docenta 54 posto, izvanrednog profesora 60 posto, redovitog profesora 56 posto, a redovitog profesora u trajnom zvanju 47 posto. Prosječna plaća redovitog profesora u trajnom zvanju danas iznosi 3178 eura. Lani je redovitom profesoru u trajnom zvanju prosječna plaća iznosila 3152 eura, a medijalna 3135 eura. Istom redovitom profesoru u trajnom zvanju prosječna isplaćena plaća 2019. godine iznosila je 2162 eura. Prosječna plaća asistenta na fakultetima 2019. godine iznosila je 882 eura, 2020. godine 897 eura, lani je prosječna plaća bila 1367, a danas prosječna plaća asistenta iznosi 1389 eura.

– Čak i za vrijeme korona-krize, kada je BDP pao za više od osam posto, kada su plaće u privatnom sektoru padale i kada nije bilo govora o inflaciji, plaće zaposlenicima u obrazovanju povećane su za dva posto. Ako sada govorimo o utjecaju inflacije, prema dostupnim podacima, kumulativna inflacija od 2019. do siječnja bila je 28,1 posto, a rast plaće učitelja u istom razdoblju 67 posto, što nam pokazuje da je usprkos inflaciji povećanje plaća učitelja u navedenom razdoblju i dalje značajno. Uz to, ovaj mjesec svim zaposlenicima isplaćena je uvećana plaća za tri posto te će im do kraja godine plaća biti uvećana za dodatnih tri posto. Osim toga, za tri mjeseca ponovo počinju pregovori sa sindikatima o dodatnom povećanju plaća – poručuju iz Ministarstva obrazovanja objavljujući sve plaće svih u obrazovnom sektoru. Unatoč činjenici da uskoro ionako slijede novi pregovori koji trebaju započeti tri, od ukupno četiri obrazovna sindikata u zemlji, ne odustaju – u posljednjem pismu odaslanom na adresu predsjednika Vlade Plenkovića poručili su da žele izbjeći situaciju iz 2019. godine podsjećajući ga da su tada dugotrajnim štrajkom dolazili do rješenja, a on kao premijer slušao krive savjetnike.

"Novim koeficijentima pozicije radnih mjesta u našim sustavima urušene su u odnosu na veliku većinu ostalih radnih mjesta u javnim službama i državnoj upravi. Vama je ta činjenica, sigurni smo, dobro poznata. Nju potvrđuje i ministar Fuchs kada stalno u javnosti ponavlja jedan te isti argument – da je u mandatima Vaše vlade plaća zaposlenima u obrazovanju rasla više od 60 posto, uvijek izbjegavajući taj rast staviti u odnos s rastom plaća u drugim dijelovima javnog i državnog sektora, uključujući i plaće državnih dužnosnika", napisali su u pismu Andreju Plenkoviću šefovi sindikata te Željko Stipić, Zrinko Turalija i Matija Kroflin. Iz Ministarstva su već ranije najavili da dane provedene u štrajku neće platiti, a učenicima će se nastavna godina produljiti za onoliko dana koliko je trajao štrajk.

