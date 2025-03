VIDEO Državni tajnik objasnio zašto nastavnicima nisu rasle plaće koliko i službenicima: 'Koeficijent mi je ostao isti'

Gostujući danas u emisiji Večernjeg lista, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, Stipe Mamić osvrnuo se na svoj komentar, uspoređujući rast plaće nastavnika i državnih tajnika. Naime, Mamića je prozvao Stipić poručujući kako nije pošteno da je učiteljima plaća rasla 150 eura, a državnim tajnicima 1500 eura. Kako pojašnjava Mamić taj veliki skok odjednom, uslijedio je nakon što, kaže, državnim tajnicima plaća nije rasla posljednjih deset godina, kao što se posljednjih deset godina nije mijenjao ni koeficijent. Za razliku od državnih tajnika, zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja plaća je rasla samo u posljednjih šest godina više od 60 posto, a samo u godini dana porast će za još 30 posto.

- Znam da je našim građanima teško objasniti tako jednokratan i velik rast koji su imali državni dužnosnici, a još je teže ovako na prvu objasniti da je on itekako opravdan. Nisam pri izjavi rekao da je napravljena nepravda prema državnim tajnicima, nego je gospodin Stipić rekao kako je to nepravda prema učiteljima jer je dužnosnicima rasla plaća 70 posto, a učiteljima u godinu dana 30 posto. Ono što jest činjenica je da nama dužnosnicima plaća nije rasla zadnjih deset godina, da je nama ovo što je raslo u državnom i javnom sektoru, tako rasla plaća, ona bi bila ista ovakva kakvu smo sada dobili, što je dio ove reforme plaća.

Znači, ta reforma plaća definira koliko treba biti plaća nekoga na porti, nekoga asistenta, višeg asistenta, docenta...i time su se definirali međuodnosi. Time se i došlo do reformskog paketa u kojem je trebalo riješiti status državnih dužnosnika. Meni je razumljivo da je nekom teško shvatiti, da neko smatra da moja plaća, plaća predsjednika države ili nekog drugog dužnosnika prevelika, međutim ona je onakva koliko je rasla ekonomija, koliko je raslo svima drugima kroz sve godine. Nije se povećao moj koeficijent, on je ostao isti. Tako da ja razumijem da je to način kako huškati i govoriti lako je njemu, ja bih bio najsretniji da su svi naši učitelji i profesori sretni i zadovoljni s time što smo uspjeli postići kao i s našom porukom da ćemo to raditi i u budućem razdoblju. Da nam je cilj da se te plaće povećaju. Ja se nažalost sjećam vremena, u Ministarstvu sam 20 godina, kad je plaća učitelja bila ispod prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Znači sad je prosječna plaća u 1370 eura, a u obrazovanju 1600 eura, dakle iznad prosjeka. Ja da nisam u politici, da sve ovo ne vidim, ne razumijem i ne pregovaram već godinama sa sindikatima, isto bi komentirao kakvo je to povećanje odjednom. I sad kad govorimo onako kako je to Stipić govorio, o pravednosti onda moramo reći sve što je raslo u javnom i državnom sektoru - kazao je Mamić za Večernji TV.