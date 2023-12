Sindikat proziva: Zvečevo pakira čokoladice 'Mond' u zatvoru u Požegi

Iz Sindikata PPDIV mjerodavnim su institucijama prijavili niz proiusta u poslovanju konditorske industrije Zvečevo. Tvrde kako su se još u jeku korona krize obraćali institucijama radi prekršaja u vezi s radnim odnosima, među kojima je i činjenica da je Zvečevo u ožujku 2020. otpustilo 58 radnika za koje je istodobno koristilo potpore za očuvanje radnih mjesta.

Iako se po spomenutom pitanju očitovalo nadležno ministarstvo koje je naknadnom revizijom utvrdilo da je poslodavac Zvečevo d.d. uručio poslovno uvjetovane otkaze za 58 radnika već u ožujku 2020. godine kao i da će se od poslodavca zatražiti povrat sredstava za potpore isplaćene za ožujak i travanj dok je Državni inspektorat protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca, podnio optužni prijedlog radi osnovane sumnje na počinjenje niza prekršaja iz Zakona o radu, položaj radnika se, nažalost, nije ni malo poboljšao kaže se u priopćenju potpisanom od strane čelnika PPDIV-a Denisa Paradiša.

Riječ je, doznajemo, o 400 tisuća kuna za koje su, kako kažu u sindikatu, tek nakon nekoliko upita Područnom uredu HZZ-a u Požegi dobili odgovor kako je povrat sredstava koja su primljena za “očuvanje” radnih mjesta "reguliran Sporazumom o izvansudskoj nagodbi te je dogovoreno vraćanje sredstava koja nisu niti trebala biti dodijeljena na maksimalan broj rata, odnosno u 60 rata".

Dakle, sredstva koja su primljena bez osnove, vraćaju se kroz razdoblje od 5 godina, upozoravaju iz sindikata, kako i da Zvečevo svoju djelatnost ne obavlja samo u tvornici konditorskih proizvoda u tvornici u Požegi, već svoje radnice (isključivo ženske osobe) šalje usmenim nalogom i na rad u tamošnji zatvor "da uče i nadziru rad zatvorenika (punoljetne muške osobe) prilikom pakiranja prehrambenih proizvoda Zvečeva".

Pri tome se zaboravlja da je zatvor primarno penitencijarna ustanova, koja služi ostvarivanju ciljeva kaznenopravne politike, a ne mjesto rada radnika zaposlenih u prehrambenoj industriji, koji nisu ni stručni, ni adekvatno obučeni za rad u kontaktu s osobama lišenim slobode. Obzirom da poslodavac posluje sukladno standardima kvalitete ISO 9001:215, HACCP, KOSHER, HALAL i IFS verzija 6, teško je shvatiti kako se navedeni standardi osiguravaju u slučaju pakiranja proizvoda (čokolada Mikado i Mond čokoladice) izvan tvornice, u prostoru spomenutog zatvora te uz sudjelovanje osoba koje izdržavaju kaznu zatvora ističu iz sindikata te dodaju kako je jedna od radnica koje su upućivane usmenim nalogom na rad u spomenuti zatvor je i sindikalna povjerenica Sindikata PPDIV-a i predsjednica radničkog vijeća Anica Đurina od koje su saznali da se u kaznionicu nose i neki manji strojevi (za zavarivanje pakiranja u koje idu Mond čokoladice) te da zatvorenici koji obavljaju rad nemaju niti higijenski minimum niti sanitarnu knjižicu.

Štoviše, rad obavljaju bez maske koju inače obavezno nose svi radnici kada te poslove obavljaju u tvornici, zatim bez adekvatne odjeće, kao i kute za rad te bez kape i rukavica napominju te dodaju kako, s obzirom na opisanu situaciju, "postoji sumnja da se prilikom pakiranja ne osiguravaju jednaki uvjeti proizvodnje čokolade u prostoru u kojem se vrši pakiranje (prostorije zatvora ne moraju podlijegati istim standardima čistoće)". Moguće je, dodaju i da zatvorenici nemaju znanja, zdravstvene potvrde ili opremu i sredstva rada za obavljanje posla koje imaju radnici u tvornici.

Stoga postoji strah da se na taj način ugrožava zdravlje i sigurnost konzumenata krajnjeg proizvoda kako bi Zvečevo moglo, za simboličan iznos, dobiti dodatnu radnu snagu koja nema sve potrebne certifikate za rad s prehrambenim proizvodima te time, za poslodavca, nema troška niti u tom pogledu objašnjavaju.

Uz navedene te navedene propuste, poslodavac, kako tvrde, nastavlja i s d drugim propustima u odnosu na radnike te Sindikat PPDIV Državnom inspektoratu prijavio i da poslodavac radnicima već godinama ne isplaćuje plaću najkasnije do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec niti je ikada radnicima dostavljen obračun neisplaćene plaće čime se izbjegava i isplata kamata koje duguje radnicima zbog kašnjenja u isplati plaće; ne obavještava radnike o promjeni rasporeda rada najmanje tjedan dana unaprijed (radnike se informira o rasporedu radnog vremena najviše nekoliko dana unaprijed ili o promjeni rasporeda radnog vremena čak i u tijeku radnog dana); ne uručuje radnicima pisani zahtjev za prekovremeni rad niti je od radnika od kojih je to obvezan pribavio izjavu o dobrovoljnom pristanku na prekovremeni rad te da se radnicima ne omogućava korištenje dnevnog odmora obzirom da učestalo rade do 22 sata te sutradan moraju doći na posao u 6 sati.

Obzirom na primjenu videonadzora u Zvečevu prijava je poslana i Agenciji za zaštitu osobnih podataka jer je upitno kako poslodavac i u koje svrhe koristi nadzorne uređaje te da li je osigurano da se sa snimljenim materijalima postupa kao s osobnim podacima radnika, odnosno kome su sve snimljeni materijali dostupni dodaju, kao i da je sindikalna povjerenica Sindikata PPDIV-a i predsjednica radničkog vijeća Anica Đurina, uz pomoć Sindikata PPDIV-a, i po drugi put podnijela zahtjev za zaštitu svog dostojanstva zbog izloženosti neprimjerenom, verbalno agresivnom i omalovažavajućem ponašanju od strane predstavnika poslodavca, uključujući i predsjednika uprave Zdravka Alvira "na koji, za sada, nije odgovoreno te po navedenom pitanju očekujemo podnošenje tužbe premda je, prvi postupak koji se vodio zbog ranije povrede dostojanstva, okončan nagodbom".

Dodatno ističemo da se radi o povjerljivom postupanju, ali je prema saznanjima ovoga Sindikata i radnice, sam poslodavac obznanio sadržaj zahtjeva, pa se u tom smislu ne smatramo vezanima dužnošću čuvanja tajne upozorili su iz PPDIV-a.

Zbog optužbi iz PPDIV-a zatražili smo i komentar uprave Zvečeva te ćemo ga objaviti po primitku.

