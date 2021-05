Sindikalac Iveković: Bandić mi je nudio drugo mjesto na listi i 500 tisuća maraka

Poznati hrvatski redatelj Dario Juričan na svom Facebook profilu objavio je novi video u kojem je ugostio sindikalca Marija Ivekovića.

- U ova teška vremena treba se pripremiti za ona vedra koja dolaze – blagoslovljena vremena krađe i korupcije! Šesta epizoda posvećena je Milanu Bandiću i nepoznatim okolnostima kada je sindikalcu Mariju Ivekoviću nudio mito - napisao je Juričan uz video.

- Bandića sam upoznao u drugoj polovici 1990-ih. Pokušavao sam uspostaviti kontakt sa svim strankama, redovito smo komunicirali. Bandić i cijela oporba podržavali su aktivnosti Saveza samostalnih sindikata koji sam vodio, dobro smo surađivali. Nisam mogao niti naslutiti u što će se to kasnije izroditi. Krajem 1999. pripremali su se izbori na kojima je bilo izvjesno da će doći do promjene vlasti. Vrbovali su me s više strana da se uključim na liste, a Bandić mi je ponudio drugo mjesto iza Ivice Račana na listi SDP-a i HSLS-a - prisjetio se Iveković te dodao:

- To je bilo mjesto koje sigurno vodi u Sabor. Bio sam iznenađen jer sam uvijek govorio da nemam političke ambicije već želim nastaviti raditi u sindikatu. Bandić je još dodao da mi može osigurati i 500 tisuća maraka i je li mi to dosta. Kazao sam da više nemamo o čemu razgovarati i otišao iz SDP-ova ureda u Praškoj. Sreo sam ga na ulici nekoliko dana kasnije, a Bandić je prošao kao da me ne pozna. Još tada sam govorio da je Trgovački sud leglo kriminala, kome sam to sve mogao prijaviti!? - zaključio je Iveković.