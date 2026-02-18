Naši Portali
MILIJUNI DOKUMENATA

Stručnjaci UN-a upozorili: Epsteinovi dosjei mogli bi predstavljati zločine protiv čovječnosti

New Epstein images released by U.S. Justice Department
Foto: U.S. Justice Department/REUTERS
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
18.02.2026.
u 06:18

Istaknuli su da optužbe iz dosjea zahtijevaju neovisnu, temeljitu i nepristranu istragu

Milijuni dosjea povezani s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom ukazuju na postojanje globalne kriminalne mreže koja bi mogla predstavljati zločine protiv čovječnosti, upozorili su stručnjaci za ljudska prava UN-a. "Stručnjaci navode da su zločini opisani u dokumentima koje je objavilo Američko ministarstvo pravosuđa počinjeni u kontekstu supremacistčkih uvjerenja, rasizma, korupcije i ekstremne mizoginije. Ti zločini, pokazuju komodifikaciju i dehumanizaciju žena i djevojčica", izvijestio je Reuters kasno utorak.

"Razmjeri, priroda, sustavnost i transnacionalni doseg ovih zločina protiv žena i djevojčica toliko su ozbiljni da bi se za neke od njih razumno moglo smatrati da ispunjavaju zakonski prag zločina protiv čovječnosti", naveli su stručnjaci u izjavi. Istaknuli su da optužbe iz dosjea zahtijevaju neovisnu, temeljitu i nepristranu istragu te da bi se trebalo ispitati i kako je bilo moguće da se takvi zločini događaju tako dugo. Ministarstvo pravosuđa SAD-a nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Zakon, koji je u studenom prošle godine sa širokom dvostranačkom podrškom odobrio Kongres, nalaže da svi dosjei povezani s Epsteinom budu javno objavljeni. UN stručnjaci izrazili su zabrinutost zbog "ozbiljnih propusta u poštivanju propisa i pogrešnih redakcija" koje su otkrile osjetljive podatke o žrtvama. Dosad je u objavljenim dokumentima identificirano više od 1.200 žrtava. "Oklijevanje da se informacije u potpunosti otkriju ili da se prošire istrage ostavilo je mnoge preživjele traumatizirane, izložene onome što opisuju kao 'institucionalno manipuliranje'“, naveli su stručnjaci.

Objava dokumenata Ministarstva pravosuđa otkrila je Epsteinove veze s mnogim istaknutim osobama iz politike, financija, akademske zajednice i poslovnog svijeta – i prije i nakon što je 2008. priznao krivnju za optužbe za prostituciju, uključujući traženje maloljetne djevojke. Epstein je pronađen obješen u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. nakon što je ponovno uhićen zbog federalnih optužbi za seksualno iskorištavanje maloljetnika. Njegova smrt službeno je proglašena samoubojstvom.
Nove Epsteinove fotografije otkrivaju šokantne prizore: Bill Gates, Chomsky, poruke na tijelima žena...
AB
abfbie879
07:04 18.02.2026.

Veličina je bitna! Povećanjem dužine i debljine, rezultat ćete vidjeti za nedelju dana-----> bitly.cx/powerx

KL
klasiko
06:49 18.02.2026.

Nigdje ni riječi o špijunaži za Ruse i zloporabi korisnih idiota za potrebe tajnih službi. Bill Glinton i Gates bili su glavni pobornici i formalni financijeri UN politike. Igra skrivača.

