Sin oca udarao šakama i nogama, pa mu prijetio smrću. Sud ga osudio na uvjetnu kaznu

Bjelovarčanin (54) nedavno je na Općinskom sudu nepravomoćno osuđen na godinu dana zatvora uvjetno, nakon što je proglašen krivim da je prije tri i pol godine u jednoj trgovini u centru grada brutalno napao vlastitog oca i prijetio mu smrću, piše Bjelovar.live.

Prema presudi, incident se dogodio 2. veljače 2022. kada je sin prvo udario oca glavom u glavu, potom ga srušio na pod i više puta udario šakama po tijelu i glavi. Otac se uspio pridignuti i izjuriti iz trgovine, no pao je na pločnik ispred ulaza, gdje ga je sin nastavio udarati nogama.

Nakon što je ponovno pobjegao i zaključao se u trgovinu, sin je razbio staklo na ulaznim vratima i prijetio mu riječima da će mu se „napiti krvi“. Otac je u napadu zadobio kontuzije prsnog koša i trbušne stijenke te oguljotine na licu. U sudnici je optuženi priznao djelo i izrazio kajanje. Dobio je uvjetnu kaznu s rokom kušnje od četiri godine - ako u tom razdoblju počini novo kazneno djelo, automatski će morati odslužiti zatvorsku kaznu.