Sin koji je majci zapalio kosu, te je ostavio u kadi da umre, bio je neubrojiv

Sin (39) koji je u Splitu ubio pa zapalio majku, učinio je to u neubrojivom stanju. Proizlazi to iz rezultata provedenog očevida, nakon kojeg je uhićen, ispitan na policiji i tužiteljstvu te je osumnjičen za teško ubojstvo.

Završio je u istražnim zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela, no s obzirom na to da je već u ovoj fazi postupka zaključeno da je 39-godišnjak bio neubrojiv, kada istraga bude okončana, vjerojatno će mu se suditi po Zakonu o osobama s duševnim smetnjama. A to onda znači da će mu u skladu s tim biti izrečena i presuda, odnosno da će po okončanju postupka biti određeno da ga se smjesti u psihijatrijsku ustanovu.

Po onom što je utvrđeno očevidom, sumnja se da je 39-godišnjak u noći na 4. listopada od 1,30 do 8,00 sati u stanu u Splitu, u stanju u kojem nije bio u mogućnosti shvatiti značajke svojih postupaka i upravljati njima, ubio svoju 60-godišnju majku, koju je i ranije zlostavljao. Sumnjiči ga se i da majci nije htio pomoći iako je vidio da joj je potrebna pomoć nakon čega je zaspao do jutra te je tek u jutarnjim satima pozvao hitnu pomoć. Prema pisanju Slobode Dalmacije, sukob između majke i sina izbio je jer mu je uzela zadnju cigaretu, a on zbog toga pobjesnio. Ona je otišla u WC zapaliti cigaretu i stajala je u kadi kada je on ušao u WC. Zapalio joj je kosu i gurnuo je u kadu, u koju je ona pala. On je potom pustio vodu te ju je ostavio. Popio je tablete i otišao spavati, a sutra ujutro je pozvao Hitnu.