Otac izbodene žene: 'Bivšeg supruga je stalno prijavljivala policiji'

Muškarac (34) koji je nožem ozlijedio bivšu suprugu pred očima maloljetne djece ne osjeća da je za nešto kriv, kazao je nakon napada otac ozlijeđene žene iz Lipika Veljko Skorupan.

- On jednostavno ne osjeća da je on nešto kriv. On ne prihvaća - kazao je otac Veljko pa dodao da ga je njegova kćer stalno prijavljivala policiji zbog prijetnji da će joj odvesti djecu.

- Skrbništvo nad djecom ima ona, a on je imao pravo posjećivati djecu dva puta tjedno. Viđao ih je i više, kad god je htio. Međutim, on je zauzet. Mora ići stalno na žurke, stalno joint u rukama... - tvrdi otac izbodene žene.

Podsjetimo, napad se dogodio u ponedjeljak oko 19 sati. U obiteljskoj kući pronađena je ženska osoba sa ozljedama od noža u predjelu trbuha. Vozilom hitne pomoći je prevezena u bolnicu Pakrac radi pružanja liječničke pomoći.

- U ponedjeljak, 4. listopada 2021. iza 19 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske zaprimio je dojavu da je u Lipiku u Školskoj ulici u stanu pronađena 33-godišnjakinja s ozljedama od oštrog predmeta i ona je prevezena u bolnicu u Pakracu radi pružanja liječničke pomoći. Vezano za navedeno uhićen je 34-godišnjak s područja Lipika i u tijeku je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih oko okolnosti navedenog događaja - priopćila je policija ranije.