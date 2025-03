Sigurnosni izazovi: O čemu će sve morati brinuti organizatori Thompsonovog koncerta?

Za srpanjski koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom hipodromu prodao je 281.774 ulaznica, po čemu je službeno postao najveći na svijetu u povijesti. Dosadašnji rekord talijanskog glazbenika Vasca Rossija iz 2017. Thompson je nadmašio s čak 25 % više prodanih ulaznica. Naravno da jedan tako masovan događaj, s obzirom na prirodu događaja, lokaciju, broj posjetitelja i potencijalnu političku osjetljivost, sa sobom nosi i određene sigurnosne izazove. Logistička priprema zahtijevat će pojačanu kontrolu posjetitelja i ulaza te jasno označene izlaze i hitne putove za napuštanje prostora zbog mogućih gužvi.

S obzirom da hipodrom nije specifično mjesto za koncerte, neke procjene govore da bi moglo doći do problema s infrastrukturom, poput električne energije te sustava za zvuk i rasvjetu pa će i ta pitanja morati biti riješena uoči ovog velikog spektakla.

Moguća povećana potreba za hitnom medicinskom pomoći (gužva, visoka temperatura, sunce), prometne gužve i nedostatak parkirališnih mjesta također su neke od stvari o kojima će organizatori morati razmišljati.

Kriminalist i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila smatra da, s obzirom na veličinu i broj ljudi koji će se okupiti na hipodromu, Thompsonov koncert bez sumnje donosi brojne sigurnosne izazove i rizike. Prema njegovim riječima, policija će sigurno pripremiti opsežan sigurnosni plan i plan rada o tome što je sve potrebno poduzeti na terenu, od reguliranja prometa do podjele na sektore i prostora koji će se ograđivati kako bi se osigurao nesmetan prolaz snaga sigurnosti poput zaštitara i policije, a isto tako i hitne pomoći i vatrogasaca. Neke će se ceste, dodao je, vjerojatno morati zatvoriti, na drugima će se promet preusmjeravati. Svaki sektor dobit će svog zapovjednika s određenim brojem ljudi koji će vjerojatno raspodijeljeni u više smjena. Svi će biti pregledani s metal detektorima, kako ne bi netko došao sa sredstvima kojima nekoga može ozlijediti. Morat će se obaviti i protueksplozijski pregledi, a osiguranje će se vjerojatno postaviti dan prije samog događaja.

– Organizacijski segment je najbitniji. Kada policije dobije na stol podatke o tome kako će biti organiziran skup, gdje će biti bina, koliko će biti velika, gdje su tribine i gdje je VIP zona, onda će se na temelju toga sektorizirati teren, ograditi zone itd. Sukladno tome će se postavljati osiguranje – kaže Cvrtila.

Uspoređujući Thompsonov koncert s posjetima pape Bendikta XVI. iz 2011. godine, kada se na hipodromu okupilo oko 200 tisuća ljudi, te Ivana Pavla II. iz 1994., kada je prema nekim procjenama bilo gotovo milijun posjetitelja, Cvrtila ističe kako predstojeći srpanjski spektakl ne bi trebalo smatrati događajem visokog rizika. On pojašnjava kako su sva masovna događanja na neki način rizična, ali ne prijete uvijek sigurnosne ugroze poput onih na nogometnim utakmicama, kada se na istom mjestu zateknu dvije suprotstavljene strane ili kada se održavaju nasilni prosvjedi.

– U slučaju Thompsonovog koncerta ne radi se o riziku takvog karaktera, ali je on ipak rizičan s obzirom na ogroman broj ljudi na jednom mjestu. Kao i svaki drugi koncert koji se negdje organizira, a da ima velik broj ljudi, trebat će puno truda da se sve to skupa dobro organizira kako ne bi došlo do problema – ističe Cvrtila.

Thompsonov menadžer Zdravko Barišić ne očekuje probleme na koncertu. Priznaje da postoje određeni izazovi oko organizacije, ali uvjeren je da dolazak na koncert neće biti rizičan u sigurnosnom smislu i da će se u suradnji s policijom i organiziranjem redarskih službi sve regulirati na vrijeme. Navodi kako pripreme za koncert idu uobičajenim tijekom, uspostavljena je suradnja s Policijskom upravom zagrebačkom, a sukladno Zakonu o javnom okupljanju bit će ispoštovane sve odredbe po pitanju broja redara i ostalog, tako da nema mjesta zabrinutosti. Ističe kako je zajedno s Thompsonom odradio više stotina koncerata i nikada nije zabilježen niti jedan incident.

– S obzirom da znam kakva je Thompsonova publika i da nikad ni na jednom koncertu nije bilo nikakvog incidenta, ne vjerujem da će ga biti ni na hipodromu. Kada se na jednom mjestu okupi 300 tisuća ljudi, naravno da je potrebna određena doza pažnje, ali ja tu ne vidim problem i mislim da će sve proteći u redu, jer se radi o finoj i mirnoj publici i dobronamjernim ljudima. Čak imamo obraćanje pojedinih grupacija fanova koji kažu da je to za njih duhovna obnova – istaknuo je Barišić.

Potpredsjednik SDP-a, šef saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić na naš je upit kratko u poruci odgovorio kako su na ovakvim događanjima obveze organizatora i troškovi koje nadoknađuje propisani zakonom. On napominje kako resorni ministar stvara uvjete za nesmetan rad policije, ali se ne smije "miješati" u policijske poslove i ovlasti.

– Svako masovno okupljanje ima svoje zahtjeve s obzirom na mjesto (otvoreni ili zatvoreni prostor), broj potrebnih ljudi za osiguranje, hitnu pomoć, evakuacijske prostore... Radi se o velikom broju sudionika okupljanja, što zahtijeva velik i kompliciran posao za provedbu. Kako se radi o komercijalnom programu, onda troškove snosi organizator, a policija određuje potrebne mjere – poručio je Ostojić.