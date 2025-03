Otkriveni detalji spektakla na Hipodromu! Publiku očekuju scenografija od 110 metara i LED ekrani

Nakon što je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu 5. srpnja oborila sve rekorde, s nevjerojatnih 281.774 prodanih karata u samo 24 sata, menadžment pjevača otkrio je ambiciozne planove za produkciju ovog, kako kažu, povijesnog događaja. Thompsonov menadžer Zdravko Barišić podijelio je detalje o pripremama za koncert koji već sada slovi za najveći komercijalni koncert ikad održan u Hrvatskoj, a možda i šire.

- Nije se spavalo ovaj vikend, a tek slijede dani i noći. Telefon mi se usijao, zovu sa svih strana - priznaje Barišić za Jutarnji list, dodajući kako ni sami nisu očekivali ovakav, gotovo nestvaran odaziv publike. - Ne, nismo to očekivali, a bit će još i više ljudi. Ovo je zaista svjetski rekord u varijanti komercijalnih koncerata, dakle gdje se karta kupuje. Nitko nije to do sada postigao - ističe Barišić.

Ogroman broj posjetitelja, koji premašuje i najoptimističnije procjene, postavio je pred organizatore goleme produkcijske izazove. Kvalitetno pokriti otvoreni prostor Hipodroma za gotovo 300.000 ljudi zahtijeva opremu koja nadilazi kapacitete dostupne u Hrvatskoj. - Marko će odraditi svoj dio posla vrhunski, u to ne sumnjamo, a u produkcijskom i glazbenom smislu jamčim da će sve biti u redu. Već smo krenuli nabavljati opremu po Europi, jer u Hrvatskoj nema toliko opreme za toliki broj ljudi. Dakle, ni zvuka, ni lighta, ni videa, ni led ekrana, ali ima po Europi. Dio ćemo naći u Hrvatskoj, dio vani - objašnjava Barišić.

Kako bi publika, bez obzira na udaljenost od pozornice, imala potpuni doživljaj, planovi su uistinu grandiozni. - Sadašnji su planovi da bina bude 30 metara visoka, a scenografija negdje 110 metara širine - otkriva menadžer. Da bi vizualni dojam bio potpun, koristit će se ogromna količina LED ekrana. - LED ekrana će biti od 1500 do 2000 četvornih metara. Bit će sve pokriveno, jer planiramo na svakih 50-ak metara postaviti LED ekrane kako bi svi mogli uživati u Markovom koncertu - najavljuje Barišić. Ništa manje impresivno nije ni planirano ozvučenje: - Što se tiče ozvučenja, imat ćemo oko 700 kutija razglasa, mislim da će toliko biti potrebno. Usporedbe radi, za zagrebačku Arenu da bi se dobro pokrio zvuk potrebno je od 24 do 32 kutije razglasa - kaže.

Koliko je logistički zahtjevna organizacija ovakvog spektakla, najbolje ilustriraju podaci o samim pripremama na terenu. Hipodrom će se pretvoriti u pravo gradilište mjesec dana prije koncerta. - Mjesec dana prije koncerta otvorit ćemo gradilište na Hipodromu i vjerujem da će u prosjeku biti 300 do 500 ljudi dnevno uključeno u rad. Imamo oko 350 tona skele od kojih se radi pozornica, grade tribine", navodi Barišić. Dodatni izazov predstavlja činjenica da na samoj lokaciji nema osnovne infrastrukture. "A na Hipodromu nema ni kilovat struje, ni litra vode, sve se mora dovoziti, unajmljivati i uključivati. Agregati, skele, montaža, kablovi, sve. Dakle, kada početkom lipnja uđemo na Hipodrom, jer takav nam je ugovor s Gradom, e, onda tek nema spavanja", slikovito opisuje Barišić intenzitet priprema.

Što se tiče samog glazbenog dijela, fokus će biti isključivo na Marku Perkoviću Thompsonu i njegovom bendu. Ne planiraju se predgrupe ni gostujući izvođači, osim eventualnih dodatnih glazbenika poput violinista ili solo gitarista, čime će ukupan broj izvođača na pozornici biti oko dvadesetak. Barišić najavljuje i vizualni spektakl koji će pratiti glazbu. - Pirotehnički i video show bit će nešto neviđeno do sada. Imat ćemo i igru s dronovima na nebu - obećava. Koncert bi trebao trajati znatno duže od uobičajenog. - Već smo razgovarali i o trajanju koncerta i plan je da traje čak oko tri sata. Marko to određuje, a on želi vratiti ljubav publici koju su mu iskazali ovakvim enormnim odazivom - istaknuo je Barišić. Zbog ogromnog interesa i potrebe za dodatnim prostorom, organizatori su s Gradom Zagrebom dogovorili i dokupili još dio terena na Hipodromu. Iako su ulaznice rasprodane u rekordnom roku putem platforme Entrio, organizatori i dalje upozoravaju fanove da ne kupuju ulaznice putem neslužbenih kanala zbog velike vjerojatnosti krivotvorina. Pripreme za ovaj glazbeni događaj bez presedana ulaze u najintenzivniju fazu, obećavajući spektakl koji će se dugo pamtiti.

VIDEO: Thompson je oborio svjetski rekord, evo koliko je ulaznica prodano za koncert na Hipodromu