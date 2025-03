Sestra ubojice svjedočila o psihičkoj bolesti svog brata: Vidio je demona i govorio da će živjeti 200 godina

- Prije svega, želim u ime cijele naše obitelji iskazati duboko žaljenje Kristininoj obitelji. Taj je događaj zauvijek obilježio cijelu moju obitelj. Mi ne možemo ni zamisliti kako je tek Kristininoj djeci. Kada bih barem imala moć vratiti vrijeme. Nadam se da se zbog neadekvatnog liječenja ovako nešto nikada više neće dogoditi. Svi pričamo o ubojstvu, no nitko ne priča o anomaliji mozga do koje je došlo nakon što mu je doza terapije u lipnju 2023. smanjena za 25 posto. Naša se obitelj s njegovom bolešću borila sedam godina i dok je bio pod terapijom i funkcionirao normalno, ostavljali smo mu djecu da ih pazi - kazala je, među ostalim, sestra Leopolda B., kojem na Županijskom sudu u Velikoj Gorici traje suđenje zbog ubojstva Kristine K.K., grafičke dizajnerice i majke dvoje djece, a djelo je okvalificirano kao femicid.

Njezino svjedočenje je bilo emotivno, a prije no što je počela iskazivati ispričala se Marinu Ivanoviću, odvjetniku koji zastupa obitelj žrtve. Žrtvina obitelj postavila je imovinsko pravni zahtjev od 180.000 eura. Ivanović se svjedokinji zahvalio na sućuti no pitao ju je i je li itko od njezine obitelji izrazio sućut obitelji žrtve te je li itko od njih bio na sprovodu Kristine K. K.

- Jedna od mojih sestara je pokušala stupiti u kontakt s Kristininim bivšim suprugom. Na pogrebu nismo bili jer smo završili na psihijatriji. Od šoka nisam mogla hodati. Zvala sam i Odjel za podršku žrtvama i svjedocima na sudu gdje su mi rekli kako u takvim situacijama obitelj oštećenika ne želi vidjet nikog - kazala je svjedokinja.

Njezin brat Leopold B. (48), optužen je za femicid jer ga se tereti za šokantno ubojstvo Kristine K. K. (48). Prema optužnici, tereti ga se da ju je ubio 6. svibnja 2024. u 19.15 na Savskom nasipu, u blizini nedovršene Sveučilišne bolnice. Motiv ubojstva je to što je ona, tvrdi tužiteljstvo, htjela okončati njihovu vezu, a Leopold B. se tereti da joj je nanio rezne rane po vratu, nakon čega je sam nazvao policiju. Kada su policajci došli, našali su ga pored tijela mrtve žene, a on im je kazao, da je ona njega napala, a on se samo branio. Njegova sestra u svom svjedočkom iskazu opisivala je što je tijekom godina obitelj prolazila s Leopoldom B.

- Bio je hospitaliziran na psihijatriji s koje je otpušten 2017., a prve negativne promjene u njegovom ponašanju primijetila sam u srpnju 2023. Tada sam se bila našla s njim i Kristinom na piću, a on je bio hladan, odsutan i čak me nije htio ni zagrliti iako ga je inače zanimao moj život i o svemu se raspitivao. Tog me dana nije gledao, rekao mi je da je dao otkaz na poslu, a radio je kao konobar motelu. Nije mi htio reći zašto je dao otkaz, no kazao mi je da je digao 10.000 eura kredita te da Kristini daje 250 eura jer živi kod nje. Govorio mi je da će mu ostatak biti dovoljan za život godinu dana, no kasnije mu je obitelj pomogla vraćati taj novac. Pričao je i da preko interneta planira pratiti predavanja nekog gurua s Cipra. To su bile neke transmisije za podizanje svijesti i ispunjenje srca, a on je nakon tih tečajeva koji su koštali par stotina eura, želio dalje pomagati drugima. No, na Uskrs 2024. kad je došao k obitelji na ručak, mama i jedna sestra su primijetile da mu nije dobro. Sjedio je na terasi, razgovarao sam sa sobom i gledao si ruke. Zbog toga nam se svima upalio alarm jer se slično ponašao i 2016. kada je govorio da našim nećakom upravlja demon i tada je bio hospitaliziran - kazala je svjedokinja.

Navela je da je jedna njezina sestra nakon tog ručka zvala Kristinu K. K. kako bi popričale o psihičkoj bolesti Leopolda B., no Kristina K. K. je tada, tvrdi svjedokinja, kazala da zna da je Leopold B. bio hospitaliziran i da sedam godina prima injekcije. Svjedokinja tvrdi i da je Kristina K. K. kazala da joj je Leopold B. ispričao da ga je obitelj smjestila na psihijatriju, iako je on tvrdio da tamo nije trebao biti.

- Moja sestra je molila Kristinu da pusti Lea da ode u drugi stan, dok se smiri. Kristina joj je tada kazala da ne želi da se on iseli, no da joj ga je teško gledati dok sjedi na balkonu, šuti, puši i s ne komunicira. Malo nakon toga nazvala je Leova liječnica opće prakse i tada smo doznali da on u veljači i ožujku nije primio terapiju, dok ju je u travnju primio. Tada smo doznali da mu je terapija smanjena. Moja sestra je tada opet zvala Kristinu koja je kazala da je Leu bolje jer je počeo komunicirati. No tri dana kasnije, Kristina nas je zvala i kazala kako je on opet loše te da se boji da će ga obitelj opet smjestiti na psihijatriju. Nama je svima bilo bitno da on redovno prima terapiju jer on u psihotičnom stanju vidi razna bića. Meni je slao razne paranoične poruke. A jedne prilike kad smo se čuli, njegov glas se mijenjao, mijenjao je i naglaske te boju glasa. Imala sam osjećaj da slušam više osoba u istom trenutku te je iznenada počeo i psovati što nikada ne čini – kazala je svjedokinja, dodavši da je Leopold B. u trenucima paranoje vjerovao i da ga Kristina K. K. vara.

Odgovarajući na pitanja, svjedokinja je kazala kako je grize savjest jer su joj zadnje poruke koje je razmijenila s bratom zvučale kao da joj ih šalje osoba koju ne poznaje. - Da sam tada od svoje sestre uzela Kristinin broj i upozorila je da on nepovezano priča, možda bi sve bilo drugačije. Odvratilo me to što mi je on poslao svoju i Kristininu fotografiju iz kafića. On je izgledao totalno propao, a Kristina je djelovala sretno s osmijehom na licu pa sam pomislila da je to njegovo stanje, jer žive zajedno, ona sigurno morala primijetiti. Meni je užasno žao što je nevina žena izgubila život. Mi kao obitelj smo se borili i sve je bilo uzalud jer žene više nema. Većina shizofreničara ne može shvatiti da su bolesni. Žalosno je što psihički bolesnik nešto mora napraviti kako bi došlo do njegova liječenja jer smo mi, kao obitelj, jedva 2017. sredili, uz Hitnu i policiju, da ga se odvede u bolnicu gdje je proveo tri mjeseca zatvoren. Napravljen mu je MR mozga, nađene su mu lezije te su nam rekli da bi mogao dobiti demenciju – rekla je svjedokinja.

Kazala i da joj je brat, kada ga je prvi put posjetila u zavoru pričao nebuloze, a tijekom kasnijih posjeta joj je govorio da mu je "teško što Kristine više nema, da plače svaki dan, da ga utroba boli ali i da s njom svaki dan pije kavu kao i da ga ona ispituje zašto je to učinio".

Tužiteljicu je pak zanimalo što je Leopold B. radio zadnjih 10 godina i s kim je živio. - Obično bi živio s djevojkom ili cimerima. Radio je razne poslove, konobario, slagao police, radio u skladištu, montirao je vrata po zgradama... Pokušao je i taksirati no rekli su mu da nije za taj posao. U većini slučajeva on je bio taj koji bi dao otkaz jer nije mogao dugo izdržati na jednom mjestu. Nakon hospitalizacije su mu preporučili da ide u dnevnu bolnicu, on to nije htio jer se nije smatrao bolesnim. Mi smo mu onda uvjetovali da mora naći posao. Do tada nam je pričao o demonima, da će živjeti 200 godina, da će hodati po vodi k'o Isus. Dok nije bio psihotičan, točno je znao što će kome reći – kazala je svjedokinja.

U sudnici su saslušane i snimke poziva koji je Leopold B. nakon ubojstva Kristine K. K. uputio na 192, a u tom pozivu je opisao gdje se točno nalazi te je kazao da ga je jedna žena napala nožem. Naveo je da su se potukli, da ona leži dok je on ranjen. Operater ga je pitao je li on zaklao ženu, na što je dobio potvrdan odgovor i konstataciju da žrtva ne pokazuje znakove života. Leopold B. je zatim kazao da se nalazi blizu nasipa, blizu obale, da ima bateriju te mu se nakon toga predstavio punim imenom i prezimenom.