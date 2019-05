Selekcija Hrvata iz Srbije igra sa selekcijom Srba iz Hrvatske – koji su naši?!

Toga 12. lipnja 2016. nogometni stadion Vuteksa Sloge u Vukovaru bio je domaćin jedne od zanimljivijih nogometnih utakmica. U Rupi, kako Vukovarci nazivaju taj stadion, sastale su se selekcije Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske. Kako i priliči takvoj utakmici, sve je počelo himnama dviju država poslije čega je igrana nogometna utakmica koja je bila dio priprema dviju reprezentacija za Europsko prvenstvo reprezentacija nacionalnih manjina koje je te godine održano u Italiji.

Sve to ponovit će se i ove godine, 15. lipnja, kada će dvije reprezentacije igrati uzvratnu utakmicu u Tavankutu, mjestu nedaleko od Subotice nastanjenom većinom Hrvatima. Predsjednik Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj objašnjava kako je ta utakmica ne samo uzvrat nego i dio priprema dviju reprezentacija za EP koji će se iduće godine održati u Austriji. Dodaje i kako je cijela priča počela u NK Petrova gora iz Vojnića koji je slavio 120 godina postojanja i koji je predložio osnivanje reprezentacije po uzoru na Hrvate iz Srbije.

– Do tada su Hrvati iz Srbije nastupili već na tri EP-a, a Srbi iz Hrvatske nisu bili organizirani. Stoga smo odlučili nešto napraviti – kaže Martinović. U cijeloj organizaciji sudjelovao je i Hrvatski nogometni savez koji je prije tri godine osigurao autobus kojim su reprezentativci iz dviju država i krenuli na EP. I ove godine HNS se uključio pa je osigurao i dvije garniture opreme za igrače reprezentacije hrvatske nacionalne manjine iz Srbije. Igrači dviju reprezentacija ne samo da su putovali zajedno nego im je Srpsko narodno vijeće (SNV), preko sponzora, osiguralo i smještaj u istom hotelu. Svega toga i danas se sjeća Radomir Palić, igrač NK Sinđelić iz Trpinje koji je bio igrač reprezentacije srpske nacionalne manjine iz Hrvatske.

– Bilo je odlično i ponosim se što sam bio dio svega toga. Nismo znali što to sve znači, ali se vrlo brzo osjetio duh reprezentacije. Putovanje, smještaj u hotelu, tereni, zajednički objedi, istupi pred novinarima, ustajanje u isto vrijeme… – kaže Palić i dodaje kako su u tih nekoliko dana sklopili i prijateljstva s igračima Hrvatima iz Srbije.

Potraga za igračima

– Za nas su igrali dečki iz Zagreba, Karlovca, Vojnića i drugih mjesta, a upoznali smo i dečke iz Subotice, Sombora, Tavankuta… Svakako lijepo iskustvo – ističe Palić. Sličnog je mišljenja i izbornik selekcije Srba iz Hrvatske Nikica Gagulić, koji pojašnjava kako za te reprezentacije na EP-u mogu igrati isključivo igrači koji nemaju profesionalni ugovor. Stoga je naglasak na klubovima iz nižih liga. Gagulić kaže da će u Tavankut povesti 24 igrača.

– Imamo igrače iz cijele Hrvatske, ali popis još nije konačan. Vjerujem da će se neki još pojaviti i možda uskočiti u momčad jer znamo da ima mnogo kvalitetnih igrača srpske nacionalnosti širom Hrvatske. U svakom slučaju, ovo je lijepa i pozitivna priča koja na najbolji mogući način pokazuje kako i koliko sport zbližava ljude – ističe Gagulić.

Podsjeća i da je selekcija srpske nacionalne manjine na EP prije tri godine otišla nepripremljena i s momčadi u kojoj nisu bili svi najbolji koji su mogli i imali pravo igrati. Razlog tome bio je nedostatak vremena. Stoga su sada pripreme započeli na vrijeme. Primjer tome je reprezentacija Hrvata iz Srbije koji su nastupili već na četiri EP-a nacionalnih manjina. Na jednom od tih prvenstava bili su drugi, a na jednom treći. I u Austriju putuju s ciljem da postignu dobar rezultat. Izbornik reprezentacije Hrvata iz Srbije je već 13 godina Marinko Poljaković, nekadašnji igrač NK Bačka iz Subotice. Govoreći o svojoj momčadi, kaže da bi korektnije bilo reći da se zapravo radi o selekciji, a ne o reprezentaciji, ali da to ni u kojem smislu ne umanjuje značaj toga što rade. Prema Poljakovićevim riječima, njegovu momčad čine igrači hrvatske nacionalnosti koji igraju u klubovima u Vojvodini gdje i živi najviše Hrvata u Srbiji.

– Još se sjećamo utakmice u Vukovaru kao i zajedničkog putovanja i boravka u Italiji. Mi smo svi obični ljudi koji se bave sportom i koje politika ne zanima. Jedino od politike što se kaže jest – poštujte zemlju u kojoj živite i nemojte zaboraviti svoje korijene – rekao je Poljaković. Dodaje i kako se reprezentacija Hrvata iz Srbije već najvećim dijelom zna te da on svih ovih godina, a izbornik reprezentacije je od prvoga dana njezina postojanja, radi na jačanju i momčadi i veza sa susjedima. Sve to na terenu daje i rezultate tako da reprezentacija hrvatske nacionalne manjine iz Srbije postiže zapažene rezultate. U stalnoj potrazi za igračima, Poljaković do igrača hrvatskih korijena dolazi preko nekadašnjih igrača koje je trenirao, trenera koje poznaje, prijatelja te uz pomoć Crkve. Neki se javljaju i sami jer su čuli za njihove utakmice, putovanja i prvenstva. Nemaju treninga tijekom godine nego se okupljaju uoči natjecanja te odigraju pokoju pripremnu utakmicu. Proteklih godina su nekoliko puta igrali pripremne utakmice s Cibalijom iz Vinkovaca te s klubovima iz Mađarske. Pri tome se uvijek vodi briga da njihova okupljanja ne štete klubovima u kojima igraju.

– Imali smo svih ovih godina i neke igrače koji su nekada igrali u Prvoj ligi Srbije, ali kako nisu imali profesionalne ugovore, mogli su igrati na našim EP-ima. Neki od tih igrača su Bojan Ušumović koji je igrao i za Crvenu zvezdu, Dejan Kekezović (Spartak, Sartid), Mario Maslać (Vojvodina), Željko Antunić (Vojvodina), Dejan Godar (Inter i Osijek)… – nabraja Poljaković.

Ivan Budimčević, inače član Povjerenstva za sport Hrvatskog nacionalnog vijeća i član stožera nogometne reprezentacije Hrvata iz Srbije, kaže da Hrvati iz Srbije ne igraju samo na EP-u, nego nastupaju i na SP-u klubova koje su osnovali Hrvati u dijaspori i koji će se ove godine održati od 23. do 28. lipnja u Zagrebu. Kazao je da će se prijateljska utakmica o kojoj razgovaramo igrati na stadionu NK Tavankut te da će zasigurno biti puno gledatelja. Očekuje se i prigodni program, ali i susret političkih predstavnika Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske.

Nismo problem nego...

– Na ovakvim događanjima rezultat je najmanje važan. U fokusu je uspostavljanje bolje suradnje i prijateljskih odnosa između nacionalnih manjina iz dviju država koje imaju puno toga zajedničkoga. Želimo i tom utakmicom pokazati da nacionalne manjine nisu problem, nego da aktivno radimo na povezivanju. Nažalost, proteklih godina svjedočili smo u niz slučajeva kako su se neki događaji uvijek prvo slomili preko leđa manjina – upozorio je predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, Tomislav Žigmanov. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a Milorad Pupovac rekao je kako se radi o pozitivnoj priči te da su zajedno potrošili puno vremena na unapređenje odnosa između Hrvatske i Srbije i za kvalitetnije odnose između institucija dviju država.

– Želimo i ubuduće nastaviti s tom praksom, ali i ovom utakmicom pokazati da ti odnosi mogu biti dobri unatoč tome što na političkom planu poruke nisu uvijek najusklađenije. Ova utakmica dolazi kao neka vrsta prethodnice dijalogu koji smo prijašnjih godina vodili, a koji zadnjih godina nije bio baš produktivan – dodao je Pupovac. U isto vrijeme Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj nastavlja sa sportskim okupljanjem klubova Srba u Hrvatskoj. Cilj im je poslije nogometa na sličan način povezati i klubove u drugim sportovima te pomoći talentiranim pojedincima u sportu.