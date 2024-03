Selak Raspudić: 'Kada predsjednik države ovako istupi, to predstavlja izvanredno stanje u državi'

Treba pričekati i vidjeti što točno stoji iza tog Milanovićeva poteza. Međutim, želim naglasiti da svi dijelimo zajednički cilj svrgavanja HDZ-a s vlasti, ali isto tako vjerujem da građanima Hrvatske nije dovoljno i da očekuju od svakoga od nas da ponudi svoju viziju bolje Hrvatske. I sad ćemo, u svjetlu ovih događaja, vidjeti kako će se stvari odvijati u narednim danima. Mi ćemo predstaviti svoj program iza kojeg stojimo i koji smo radili sa stručnjacima. Na tragu tog programa i politika koje smo i do sada zastupali ponudit ćemo svoju viziju Hrvatske koja uključuje vrlo konkretna programska rješenja - ovim je riječima Mostova Marija Selak Raspudić komentirala potez predsjednika države Zorana Milanovića koji je na opće iznenađenje cijele javnosti objavio da i on sam ulazi u utrku za premijera.

Je li ta vijest i za nju bila šokantna, pitali smo, a Selak Raspudić je uzvratila:

- Naravno da sam i ja iznenađena jer ovdje govorimo i o institucijama koje predstavljaju osobe. I kada predsjednik države ovako istupi to predstavlja izvanredno stanje u državi. U kampanji očekujem da Most snažno zastupa, kao i što je i do sada zastupao, nužnost svrgavanja HDZ-a s vlasti kako bi Hrvatska prodisala, ali očekujem da svi zajedno idemo i korak iznad toga, da pokažemo što nudimo jednom kada HDZ-a ne bude na sceni, a da se to ne pretvori u puku floskulu ponavljanja već postojećih politika.

