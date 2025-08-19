Seks-skandal koji je zdrmao SAD, Bill Clintona umalo izbacio iz 'predsjedničkog sedla'

Prvu 'grudu', koja je pokrenula čitavu lavinu, bacila je Paula Jones, optužbom da ju je 1991. godine, dok je još bio guverner Arkansasa, Clinton navodno nagovarao na oralni odnos, u zamjenu za napredovanje na poslu. Nakon što je Paula Jones, protiv Clintona, pokrenula građansku parnicu, tražeći odštetu za spomenuto, seksualno uznemiravanje, na površinu su počele izlaziti i brojne druge „nezgodne“ informacije - otkrilo se kako je, tadašnji predsjednik SAD-a, slab na žene te je upleten u još niz sličnih, neugodnih veza i vezica.

Procurile su ubrzo i tajne snimke razgovora bivše, mlade pripravnice u Bijeloj kući, Monice Lewinsky, sa službenicom Pentagona, Lindom Tripp, kojoj je priznala da je u vezi s predsjednikom SAD-a. No, osim prijateljici Lindi, Lewinsky je tajnu o aferi s Billom Clintonom podijelila s još deset svojih prijateljica s fakulteta i iz srednje škole. Ipak, glavnim i odgovornim krivcem za izbijanje skandala, koji je umalo doveo do još jednog nečasnog pada američkog predsjednika, smatrala se Linda Tripp, koja je čitav razgovor snimila, te je, potom, poticala i hrabrila Monicu Lewinsky da s „prljavim vešom“, iz Bijele kuće, izađe u javnost.

Porekao pa priznao

Monica je tvrdila da je Clinton, preko prijatelja Vernona Jordana, od nje zatražio da, pod zakletvom, zaniječe njihovu, navodnu, jednoipolgodišnju vezu. Kada su detalji te tajne veze ipak dospjeli u javnost, Bill Clinton je, na prvu, sve negirao, odbacio je optužbe na svoj račun, odlučno zanijekavši vezu s tada 22-godišnjom pripravnicom. No, bura se, niti tada, nije stišala, prašina se nije slegla te je, u kolovozu, 1998. godine, Clinton ipak priznao da je obmanuo javnost što je ostalo zabilježeno i u arhivi Večernjeg lista.

Nakon priznanja da je imao nedoličan odnos s mladom psihologinjom, bivšom pripravnicom u Bijeloj kući, Monicom Lewinsky, Clinton je tada poručio - „Vrijeme je da prestanu napadi na privatne živote“. Iako je slika o njegovu skladnom, privatnom životu, bila tada ozbiljno umrljana, supruga Hillary, stala je uz Clintona i bila mu potpora tijekom teških dana. Ipak, kasnije se doznalo da, u četiri zida njihova doma, stvari nisu bile, niti izbliza, tako harmonične. Kći i supruga jedva da su kontaktirale s Clintonom, a „za kaznu“ je, tjednima, spavao na kauču.

Clinton je imao 49, a Monica 22 godine

Dobivši, preko obiteljske veze, posao u Bijelu kuću, mlada psihologinja, Monica Lewinski, došla je tamo raditi, kao pripravnica, u ljeto, 1995. godine. Clinton je dužnost 42. predsjednika SAD-a preuzeo dvije godine ranije. Veza između Monice i 27 godina starijeg Clintona, trajala je između 1995. i 1997. godine. Lewinsky je kasnije priznala da je, u Ovalnom uredu Bijele kuće, imala devet odnosa s predsjednikom. Seks–afera je eksplodirala na polovici njegovog drugog mandata, u siječnju 1998. godine, kada su prljavi detalji isplivali u javnost, preplavivši naslovnice američkih tabloida. Nakon afere Watergate, koja je nakon što je otkrivena njegova umiješanost u pokušaj prikrivanja skandala, za posljedicu imala ostavku američkog predsjednika, republikanca Richarda Nixona, seks-skandal je te, 1998., umalo doveo do opoziva još jednog američkog predsjednika, koji je, kao demokratski kandidat, svoj prvi mandat dobio porazivši Georgea W. Busha starijeg.

Obmana javnosti i američkog sustava

U kaosu, koji je poprimio svjetske razmjere, Kongres, kojim su u to vrijeme dominirali Republikanci, vidio je sjajnu priliku za opoziv demokratskog predsjednika, optuživši ga za krivokletstvo. Zahtjev za opoziv Billa Clintona izglasan je, u Zastupničkom domu Kongresa SAD, u prosincu, a temeljio se na dvije točke - ometanje istrage te laganje pod zakletvom, tijekom saslušanja.

No, konačna je odluka bila u rukama američkih senatora. Nakon Andrewa Jacksona, o čijoj je sudbini Senat glasao, 24. veljače, 1868. godine, kada ga je spasio samo jedan glas, Clinton je tada bio drugi američki predsjednik koji se suočio sa sudom Senata. Po zakonu, Gornji dom može smijeniti predsjednika, odrediti mu neku drugu kaznu, ili ga potpuno osloboditi odgovornosti, No, za svaku od tih odluka potrebna je dvotrećinska većina. Budući da u Senatu, u kom je tada bilo 55 senatora iz redova republikanaca, te 45 demokrata, ipak nije postignuta ta potrebna, dvotrećinska većina, Bill Clinton je oslobođen optužbi te je, na mjestu predsjednika SAD-a, ostao do kraja svog drugog predsjedničkog mandata, 20. siječnja 2001.

Tko je platio veću cijenu?

Iako je odgovornost Billa Clintona, koji se usred seks-skandala našao dok je bio na čelu svjetske velesile, bila, realno, mnogo veća, posljedice po njega ipak su bile blaže. Sačuvao je i predsjedničku fotelju i svoj brak. Prije 22 godine, Bijelu je kuću napustio u velikom stilu, s najvišom potporom koja je zabilježena još od vremena Franklina D. Roosevelta, a skandal nije naštetio čak niti njegovoj stranci, što su potvrdili iznimno dobri rezultati, koje je postigla na izborima koji su uslijedili.

Mnogo veći teret javne sramote, ismijavanja, prezira, ponijela je, u konačnici, ipak mlada žena – danas 50-godišnja, Monica Lewinski, koja je trajno etiketirana kao „najpoznatija ljubavnica na svijetu“, a čak je i afera po njoj dobila ime - 'afera Lewinsky' ili 'Monicagate'.

"Za mene, tada 22-godišnjakinju, to je bila kombinacija strahopoštovanja, dobila sam priliku raditi u Bijeloj kući, radila sam za predsjednika i radila sam s čovjekom koji je imao nevjerojatnu energiju i karizmu i koji je na mene obraćao pažnju. Bila sam zaljubljena u njega, baš kao i mnoge druge. Imao je tu nevjerojatnu karizmu u sebi, nevjerojatan šarm, bila sam, kao pijana, od ljubavi", priznala je Lewinsky, u jednom intervju za magazin People, prije dvije godine. Iako je, kako je rekla, nakon afere, sanjala o normalnom životu, udaji i djeci, nadajući se da će ju javnost zaboraviti, te joj se nade, ipak, nisu ispunile, no ostvarila se na drugim poljima – izgradila je televizijsku karijeru, dizajnirala je vlastitu liniju torbica, dugogodišnja je aktivistica, a okušala se i kao spisateljica, te je napisala biografiju „Monica‘s Story“, u kojoj govori o svojoj aferi s predsjednikom SAD-a, na čiji je, kako je rekla, 'ubojiti šarm' pala prije, nešto manje od tri desetljeća.

