Šef Vrhovnog suda profesor ili odvjetnik?

Dan ili dva nakon 6. kolovoza znat ćemo tko su novi kandidati za predsjednika Vrhovnog suda jer do tog datuma je otvoren novi javni poziv, “treća sreća”, s tim da prijave sa životopisom i programom rada mogu stići preporučenom pošiljkom ako su poslane zadnjeg dana roka do ponoći. Državno sudbeno vijeće opet je dalo rok od 30 dana od dana objave javnog poziva u Narodnim novinama (7. srpnja). Nakon dva poziva, i s obzirom na to koliko se rasprava vodilo oko izbora predsjednika VS-a, sada bismo trebali znati barem kakav to profil pravnika traži predsjednik države, a koji bi bio prihvatljiv saborskoj većini.