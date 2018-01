Šef u Dohi, a suradnica plače: Stoput sam mu rekla – stani!

I dok Robert Palić (50), jedan od devetorice osumnjičenih koji su od prošlog tjedna pod istragom zbog sumnje da su utajili pet milijuna kuna poreza, “u Dohi rješava svoje poslove”, što je izjavila njegova odvjetnica, za njim su raspisani međunarodna tjeralica i europski uhidbeni nalog (EUN). U istom problemu našli su se i njegov sin Robert (28) te Elvir Sujoldžić (40). Njih su trojica nedostupna, određen im je istražni zatvor, a sada su im lica i imena završila i na tjeralici i na EUN-u.

Konferencija u Dinamu

Palić, javnosti poznat jer je 2010. u prostorijama Dinama održao konferenciju za novinare na kojoj je Robina Bokšića, kontroverznog istražitelja Uefe, proglasio prevarantom, označen je kao mozak grupe koja se od početka 2015. do siječnja 2018. bavila preprodajom rabljenih vozila. Vozila su kupovali od raznih tvrtki da bi ih potom, tvrdi USKOK, po fiktivno uvećanim cijenama preprodavali drugim tvrtkama u Palićevu vlasništvu. Osim Palića i njegova sina Roberta, osumnjičen je i njegov drugi sin Ivan Palić (24).

Pod istragom su još i Antun Berišić (27), Alen Orban (34), Smiljan Karamatić (42), Sonja Tomljanović (48) i Marijana Čubrić (42). Svi su optuženici dulje vrijeme tajno praćeni i prisluškivani, a zanimljivo je da su u tajno snimljene razgovore upali i neki poreznici poput Anđe Redžić, bivše pomoćnice bivše ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec. Njih je obje svojevremeno smijenio Slavko Linić, bivši ministar financija, a Anđa Redžić u postupku protiv Palića i ekipe trebala bi biti svjedokinja. Ona se na snimkama tajno snimljenih razgovora čuje dok razgovara sa Sonjom Tomljanović koja joj se žali kako se nad Palićevim tvrtkama pokreće porezni nadzor. Sonja Tomljanović u jednom trenutku Anđi Redžić govori kakvih problema ima s osobom koja provodi porezni nadzor nad Palićevim tvrtkama pa kaže: “Ta će me žena ubiti, ta će me žena koštati života”, na što joj A. Redžić odgovara:

“Njoj je Robi glavni predmet na kojem radi godinu dana. Ona će utvrditi višemilijunske obveze, a firma će otići u stečaj kao i uvijek.”

Na to joj Sonja Tomljanović kaže:

“Robija sam upozoravala, sto sam mu puta rekla: Stani, stani, nije ovo modus... Ali dok te ne pukne po glavi, ne znaš stati...”

Tražili savjete

I iz sadržaja tajno snimljenih razgovora očito je da su okrivljenici svjesni da rade nešto što je nezakonito pa neki od njih poput Sonje Tomljanović traže savjet od Anđe Redžić koja joj u jednom razgovoru objašnjava da je to što rade “kružna prijevara te da će, čim to zgotove, pisati prijavu i da će ići istraga”. Svojoj sugovornici Anđa Redžić objašnjava i da je tu očito riječ o “zločinačkom udruženju i utaji poreza”, a koliko je bila u pravu, svjedoči i to što su Palić i ostali na kraju za to i osumnjičeni. Osim što je u problemu zbog pokrenute istrage te raspisane međunarodne tjeralice i EUN-a, Palić je u problemu i zato što mu je USKOK blokirao imovinu. Imovina je, osim njemu, blokirana i Orbanu te Sonji Tomljanović i Marijani Čubrić. Na takav potez tužiteljstvo se odlučilo jer smatra da Palić, ali i cijela njegova obitelj, ne može opravdati razliku između svojih prihoda i rashoda.

Njemu je tako blokirano više nekretnina koje ima u suvlasništvu te jedan brod. Blokirane su i nekretnine koje glase na Palićevu suprugu, a riječ je o šumi te kućama i stanovima po Zagrebu i u Crikvenici. Palićevoj supruzi pod blokadom su i dva vozila, a imovina je blokirana i Palićevim sinovima Ivanu i Robertu. Tužiteljstvo, među ostalim, tvrdi da su članovi obitelji koji godišnje zarađuju oko 40.000 kuna kupovali nekretnine vrijedne nekoliko stotina tisuća kuna koje su plaćane u gotovini. Prema USKOK-u, to je dokaz da je riječ o imovini koja je stečena na nelegalan način zbog čega je traženo da se ta imovina blokira, a sud je prijedlog prihvatio.

