Šef karlovačkog giganta za oružje: 'Ako Vlada ne reagira na carine, prijeti otpuštanje tisuću radnika'

Carine koje je uveo SAD jako su zabrinule one hrvatske tvrtke koje svoje poslovanje vežu uz američko tržište. Najovisniji o tom tržištu svakako je i karlovački proizvođač pištolja, jurišnih i ostalih pušaka, karlovački gigant "HS Produkt". On spada među tri najveća proizvođača pištolja na svijetu i u SAD izvozi 70 do 80 svoje ukupne proizvodnje. Pogodi li njih carina od 20 posto, na djelu je onda doista crni scenarij. Koji uključuje možda i otpuštanje stotina zaposlenika, možda njih do 1000 od ukupno 1920 zaposlenika koliko sada radi u HS Produktu!

Očekivali smo uvođenje carina, ali ne baš tako velikih. Nadali smo se da one neće toliko pogoditi nas, da će biti izuzeća, kaže direktor HS Produka, Željko Pavlin. Na pitanje da li i dalje vjeruje u izuzeća, jesu li moguća, Pavlin kaže da se nada da su i dalje moguća. Jer je i sam Trump najavio kako sada očekuje da će ga mnogi iz svijeta nazivati i željeti pregovarati. Čeka nove informacije iz SAD-a.

- Oružje je jedna od rijetkih stvari gdje Amerikanci imaju trgovinski suficit prema EU, odatle nada da ova industrija ima još šansi za izuzeće, kaže. Naš proizvođač ima dugogodišnjeg partnera u poznatom američkom proizvođaču "Springfield Armory", koji prodaje hrvatske proizvode i kao dio svog branda, pa mu je posao s HS Produktom važan i financijski. A oni imaju i posebno dobre odnose s republikanskom, dakle i Trumpovom administracijom.

- Mi radimo sada na više područja, pokušavamo pronaći razumijevanje kod hrvatske Vlade, da se usredotoče više na probleme hrvatske industrije i konkretno HS Produkta, a manje na ukupne probleme EU. U konačnici i Nijemci i Francuzi i svi drugi će sada gledati samo ili prvo sebe. Kad je prijetio prvi paket carina i kako provesti odmazdu, Francuzi su odmah dali do znanja da neka u to ne uvrste njihove šampanjse i vina, jer će SAD samo podebljati carine, kaže Pavlin. Drži da naša politika sigurno ima kontakte u EU da se izbori za našu industriju.

HS Produt u SAD-u nema nikakav svoj pogon, sve se proizvodi u Hrvatkoj. A i kada bi se mogla brzo prenjeti ta proizvodnja u SAD bila bi znatno skuplja. Zapravo je to nemoguć zadatak koji bi trajao 10-tak godina. To, dakle nije neko rješenje. Glock, SIG pa i Beretta imaju svoje pogone u SAD-u, pa će proći bolje.

HS Produkt se nada da će njihova proizvodnja biti izuzeta jer Hrvatska nabavlja značajne količine ostalog oružja iz SAD-a, naručuje sustave vrijedne stotina milijuna dolara, znači značajno više uvozimo, no što u SAD izvozimo oružja. No, pretpostavimo li da HS Produktu neće uspjeti uključivanje u iznimke, koje im varijante preostaju kako bi spasii proizvodnju? Pavlin kaže da u oni u zadnjim godinama uspjeli nešto smanjiti svoju ovisnost o tržištu SAD-a, koja je na počecima bila na 98 posto proizvodnje. Sada u SAD plasiraju oko 70 posto proizvodnje svojih jurišnih pušaka, te još oko 80 posto proizvodnje pištolja. Prošle je godine ukupna zarada iznosila oko 140 iijuna eura, od toga oko 106 miolijuna eura na tržištu SAD-a.

- Ostane li ovako, našim se proizvodima u SAD-u diže cijena za tih 20 posto i tu gubimo konkurentnost, tako da će to sigurno uzrokovati pad prodaje. Koliki, to možemo samo nagađati, ali sigurno veliki, jer ako poskupimo pištolje za 50 do 100 dolara po komadu, više nismo konkurentni. Tu su u igri i distributeri, maloprodaja, i oni onda dižu cijene, tvrdi pavlin. Prosječna cijena njihovih pištolja u SAD-u je oiko 500 dolara komad, a nova bi onda bila oko 600 do 650 dolara. Slično je i s puškama, koje jesu dvostruko i više skuplje, ali se proda, u odnosu na pištolje, znatno manji broj komada. U SAD, inače HS Produkt godišnje prodaje, u prosjeku oko 500.000 komada i uvijek je između prvog i trećeg mjesta po prodaji među glavnim svjetskim proizvođačima.

- Jasno je sad da, zahvate li nas ove carine, da već i smanjenje od 20 posto znači da će nam prodaja u SAD-u pasti s pola milijuna na 300 do 350.000 godišnje, što je za nas poprilično loše. Onda bi morali smanjivati proizvodnju, a to znači da bi mnogi zaposlenici mogli postati višak, kaže Pavlin. Kako im može pomoći hrvatska država? - Pametnom politikom i probati pregovarati, odgovara. Dodaje da oni jednako tako u poslovanju koriste brojne američke IT prozvode i usluge, te i to treba uzeti u obzir.

Na pitanje, jesu li i koliko do sada proizvodi HS Produkta bili opterećeni carinom u SAD-u, Pavlin odgovara da nisu, samo da je postojala neka taksa od 2 ili 3 posto, ali u principu nije bilo carine "i tu je Trump u pravu, da općenito, Amerika je imala puno manje carine nego Europa". No, to što sada u tarife uključuju i naš PDV, tu apsolutno nisu u pravu, jer taj PDV plaćamo svi, i mi, to nije carina koja vrijedi samo za Amerikance.

Što se tiče sirovina ikoje HS Produkt uvozi u svojij proizvonji, dakle neke vrste specijaolnuih čelika i polimera, opruga i žica, tu se uglavnom radi o uvozu iz zemalja EU. - Čekamo informaciju od Springfielda, jer sigurno ce i oni tu trpjeti štetu, a to im nije u interesu. Nije ni Amerikancima isto da li će prodati 50 tisuća pištolja ili 500.000, jer oni imaju neku svoju proizvodnju, ali je ona vrlo skupa i znatno više zarađuju u ovom poslu s nama, kaže Pavlin. Primjerice, Springfield ima nekoliko inženjera za razvoj novih prozvoda, a HS Produkt njih oko 200! Nažalost, nije nemoguć taj scenarij o otpuštanju stotina zaposlenika, ne uspije li se HS Produkt, Hrvatska i Springfield Armory za izuzeće. - Nadam se da se taj scenarij neće dogoditi, ali nije nerealan. Tu je u pitanju tisuću ljudi i još puno naših kooperanata koji žive od nas, kaže Pavlin. Prosječna plaća njihovih zaposlenika sada iznosi oko 1400 eura neto.

Koliko je moguća preorjentacija na druge proizvode, one ikoje više bude trebala EU i druga tržišta? "Zavisi, koliko koji proizvod, za neke je supstitucija moguća, ali kada govorimo o proizvodnji pištolja, taj kompletan izvoz koji ostvarujemo u SAD-u, to nhe možemo nadomjestiti...i točka", neumoljiv je Pavlin. Na pitanje, mogu li unutar EU planova o dizanju vojne proizvodnje, s nekim EU velikim proizvođačem dogovoriti proizvodnju nekih drugih cijevi, Pavlin kaže da "topovske cijevi baš ne možemo proizvoditi, ali ima tu dosta drugih dijelova koje možemo raditi. Samo opet ta količina nije ni blizu onoga što sada radimo. Drugo je i kad imaš svoj proizvod pa ga prodaješ, a ako si kooperant, uvijek si samo kooperant, a on prvi nastrada.

Problem je sada što sve ovo dolazi u jeku i kampanje za najnoviji proizvod HS Produkta, kratku strojnicu imena "KUNA". Od nje je HS Produkt jako puno očekivao, naročito od prodaje na tržištu SAD-a. U nove pogone se i radi Kune i radi nekih drugih proizvodnja investira opet oko 50 milijuna eura...

