Šef Hitne u drugom testiranju negativan kao i većina članova Stožera

Od 44 osoba koje su jučer testirane na području Karlovačke županije, nitko nema COVID-19. Ponovno je testiran i Nikša Antica, šef Hitne pomoći Karlovačke županije i srećom, njegov je nalaza negativan. On će sutra, u srijedu biti ponovno testiran i ukoliko mu nalaz bude ponovno negativan, moći će se zaključiti da je prvi nalaz bio lažno pozitivan.

- Tesirana je i većina članova Stožera civilne zaštite i njihovi su reazultati negativni. No, svi članovi Stožera do daljnjega ostaju u samoizolaciji, odnono čekamo rezultate nalazi drugog testiranja člana Stožera koji je bio pozivan na kovid. Osim toga, moram reći da je u županiji bilo 413 osoba u samoizolaciji, a s današnjim danom ih je 87 u samoizolaciji. Policija je do sada kontrolirala provođenje te mjere 2.256 puta, a samo jučer 133 slučaja i jučer nije bilo kršenja te mjere. Kada je u pitanju mjera zabarene napuštanja mjesta prebivališta bez valajne propusnice, ta je mjera ukupno prekršena 186 puta, samo jučer šest puta - kazala je Vesna Hajsan Dolinar, načelnica Stožera civilne zaštite Karlovačke županije i zamjneica župana.

Dr. Hrvoje Cvitanović, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Karlovac kazao je da je do sada tesirano 685 osoba, te da dnevno vrše od 40 do 50 testiranja.

- Ukoliko će biti potrebno, imamo dovoljno materijala i zdravstvenih djelatnika, pa dnevno možemo raditi i više testiranja. U županiji dakle dva dana za redom nemamo novooboljelih. Trenutno je 28 osoba pozitivnih na COVID-19 od čega ih se dvoje liječi u zagrebačkoj klinici, 5 u Općoj bolnici Karlovac, 15 ih je kod svojih kuća, a četvero je izliječeno. Imamo i nalažost jednu preminulu osobu. Pacijenti koji se liječe u Karlovcu su u dobrom stanju. Kada je u pitanju 1,5 godišnja djevojčica, za nju smo dobili otpusno pismu u kojem piše da je izliječeno, no obzirom na situaciju, svi liječncii i medicinsko osoblje koje je bilo u kontaktu s njom ostaje u samoizolaciji do isteka iste. Kao što je dr. Biserka Hranilović rekla, za zadnjeg oboljelog pacijenta u Karlovcu ne znamo izvor zaraze, pa je točno da imamo lokalnu transmisiju bolesti - dodao je dr. Hrvoje Cvitanović.